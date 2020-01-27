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  • 27.01.2020 09:55
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:58

100 ve 120 bin TL altı leri ve markaları belli oldu! İşte 2020 yılı sıfır araç modellerinin listesi

100 ve 120 bin TL altı leri vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda haberimizde bütçenize uygun otomobilleri sizler için derledik. Yeni yıla girmeden satılmayan araçları çeşitli kampanyalar ile elden çıkarmaya çalışan devleri, araçlarını tüm platformlar üzerinden satışa sunuyor. İşte 120 bin TL altı sıfır araba modellerinin listesi... Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

100 ve 120 bin TL altı sıfır araç modellerini sizler için listeledik. 2020 yılının az bir süre kala otomotiv firmaları ellerinde kalan sıfır araba modellerini çeşitli kampanyalar ve çeşitli platformlar aracılığı ile hızlıca satmayı hedefliyor. Kamu bankalarının düzenlediği yeni 0.49 ve 0.69 faiz oranları ile Taşıt kredisi kampanyası ile yeni sıfır araç satın almak isteyenler ise düşük bütçeli sıfır araç modellerini araç piyasasında araştırmaya devam devam ediyor. Sıfır araç satın almak isteyenler için uygun fiyata 100 ve 120 bin TL altı sıfır araç modellerini listeledik. Bu fiyatlar otomobillerin en boş modellerini içermektedir.

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