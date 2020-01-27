100 ve 120 bin TL altı sıfır araç modellerini sizler için listeledik. 2020 yılının az bir süre kala otomotiv firmaları ellerinde kalan sıfır araba modellerini çeşitli kampanyalar ve çeşitli platformlar aracılığı ile hızlıca satmayı hedefliyor. Kamu bankalarının düzenlediği yeni 0.49 ve 0.69 faiz oranları ile Taşıt kredisi kampanyası ile yeni sıfır araç satın almak isteyenler ise düşük bütçeli sıfır araç modellerini araç piyasasında araştırmaya devam devam ediyor. Sıfır araç satın almak isteyenler için uygun fiyata 100 ve 120 bin TL altı sıfır araç modellerini listeledik. Bu fiyatlar otomobillerin en boş modellerini içermektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ