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  • 27.09.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 10:49

evrakları neler? 27 Eylül markaları kampanyaları hangileri?

Kamu bankalarının taşıt kredilerinde indirim yapmasının ardından sizler için yerli üretim olan otomobilleri sıraladık. Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. 27 Eylül markaları kampanyaları hangileri? evrakları neler?

Dün sabah araba almak isteyenleri sevindiren bir haber geldi. Bu bağlamda kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranlarını indirdi. Bu anlamda Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Taşıt kredilerinde kamu bankaları kampanya başlattı. Yerli üretim olan Fiat, Honda, Hyundai ve Renault marka otomobillerle Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa marka ticari araçlarda kampanya başlatıldı. Peki 27 Eylül en ucuz sıfır otomobil markaları kampanyaları hangileri? Taşıt kredisi başvuru evrakları neler?

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