2019 yılı Eylül ayı sıfır araba kampanyaları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda sahibinden satılık sıfır otomobil kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, otomobillere ilgisini de arttırdı. Otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. İşte sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı ve 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları