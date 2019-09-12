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  • 13.09.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 11:45

en ucuz otomobil modelleri açıklandı

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık.

Yaz ayının bitmesi ve Eylül ayının gelmesiyle birlikte otomobil satışları düşüşe geçti. Bu bağlamda sıfır araç fiyatlarının fazla olması nedeniyle vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ortada, yüksek fiyatlı sıfır kilometre araçların hakim olduğu bu pazarda bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor.

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