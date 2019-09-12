Yaz ayının bitmesi ve Eylül ayının gelmesiyle birlikte otomobil satışları düşüşe geçti. Bu bağlamda sıfır araç fiyatlarının fazla olması nedeniyle vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ortada, yüksek fiyatlı sıfır kilometre araçların hakim olduğu bu pazarda bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor.
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