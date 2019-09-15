İşte 20 bin ve 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar!

Sahibinden 20-30 bin liraya en uygun araçları sizler için derledik. Vatandaşlar düşük bütçeli ikinci el otomobiller araştırıyor. Bütçe dostu ucuz arabalar merak ediliyor. 20 ve 30 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 20 - 30 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 ve 30 bin lira?