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  • 16.09.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 16:29

İşte 20 bin ve 30 bin liraya satılan arabalar!

araba pazarında hareketlilik devam ediyor. Birçok tüketici bütçelerine uygun, satılık ucuz otomobilleri araştırıyor. Düşük bütçeli araçlar dikkat çekiyor. Düşük bütçeli ikinci el arabalar öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. 20 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor.

İşte 20 bin ve 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar!

Sahibinden 20-30 bin liraya en uygun araçları sizler için derledik. Vatandaşlar düşük bütçeli ikinci el otomobiller araştırıyor. Bütçe dostu ucuz arabalar merak ediliyor. 20 ve 30 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 20 - 30 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 ve 30 bin lira?

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