Döviz kurlarındaki yükseliş ve faiz oranlarındaki artışla birlikte otomobil fiyatları adeta tavan yaptı. Git gide artan fiyatlarla beraber sıfır arabalarda alım gücü düşüyor. 2018'de yüzde 35 daralan otomobil piyasası 2019'da daha fazla daralacağı söyleniyor. Bütün bu söylentilere ve gerçeklere rağmen teşvik kampanyaları yeterli değil. Sıfır araba kampanyaları hakkında detaylı bilgi için 2019 sıfır araba kampanyaları yazımıza göz atabilirsiniz. Otomobil kredilerinde vade 60 aya çıkarılarak bir çözüm sunuluyor fakat bu bir çözüm değil. İşte 2019 Haziran ayı 100 bin altı sıfır otomobil markaları - Sahibinden en ucuz sıfır ve ikinci el arabalar...