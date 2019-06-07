Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 08.06.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 09:13

araç alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 8 Haziran

Milyonlarca sürücünün gözü bu listede. arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bütçelerini sarsmayacak ikinci el ucuz araba modellerini merak ediyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller 30 - 50 bin lira arasında değişiyor. 30 bin ile 50 bin altı ikinci el araba modelleri hangileri? İkinci el araba alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Tüm detaylar haberimizde... Vatandaşlar ucuz ve bütçelerini sarsmayacak arabalara bakıyor. Biz de sizler için ucuz olan ikinci el otomobil modellerini derledik. İkinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık.

İkinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller 30 - 50 bin lira arasında değişiyor. İkinci el araba alırken nelere dikkat edilir? En ucuz otomobiller hangileri? Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Arabasıyla tatile, memleketine veya başka yerlere gitmek isteyen birçok insan var. Aldığınız ikinci el otomobil arıza yaptı, sıkıntı çıkarıyor. Nereye başvuracaksınız? Eğer ikinci el satan bir şirketten zorunlu ekspertiz incelemesi ile araç aldıysanız bu otomobil 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca şirket garantisi altında. Peki 7 Haziran sahibinden en ucuz ikinci el otomobil - Sahibinden ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriSahibinden ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 8 Haziran sahibinden en ucuz ikinci el otomobil
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri