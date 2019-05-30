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  • 31.05.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:49

? İşte ucuza araç alma yöntemleri 30 - 50 bin altı en ucuz otomobiller!

30 - 50 bin altı en ucuz otomobiller! ? İşte ucuza araç alma yöntemleri. vergileri ve artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobil pazarına yöneldi. Bu bağlamda biz de araştırmalar yaptık ve en ucuz ve en uygun fiyatlı arabaları sizler için belirledik. Bu bağlamda sahibinden i haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti.

Artan maliyetler ve yükselen otomobil fiyatları vatandaşları ucuz ve ikinci el sahibinden araç alma yöntemlerini öğrenmeye itti. Kredilerin yükselmesi, parça fiyatlarındaki artış ile birlikte vatandaşlar gözlerini ikinci el ucuz araçlara dikti. Fakat araç fiyatları artık eskisi gibi yaz kış farklılık göstermiyor. Ayrıca internet üzerinden satışlardaki fiyatların galerilere göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Sıfır kilometre otomobil fiyatları çok arttı. Otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yöneliyor. İşte sahibinden 30 - 50 bin altı en ucuz ikinci el otomobiller! Ucuza otomobil nasıl alınır, ucuza araç alma yöntemleri sayfamızda

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