Artan maliyetler ve yükselen otomobil fiyatları vatandaşları ucuz ve ikinci el sahibinden araç alma yöntemlerini öğrenmeye itti. Kredilerin yükselmesi, parça fiyatlarındaki artış ile birlikte vatandaşlar gözlerini ikinci el ucuz araçlara dikti. Fakat araç fiyatları artık eskisi gibi yaz kış farklılık göstermiyor. Ayrıca internet üzerinden satışlardaki fiyatların galerilere göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Sıfır kilometre otomobil fiyatları çok arttı. Otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yöneliyor. İşte sahibinden 30 - 50 bin altı en ucuz ikinci el otomobiller! Ucuza otomobil nasıl alınır, ucuza araç alma yöntemleri sayfamızda