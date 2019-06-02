Sahibinden Haziran ayı sıfır otomobil kampanyaları - Marka marka-model model sıfır araç fiyatları ne kadar? Sıfır otomobil almak isteyenler için fırsat sürüyor. Hem ÖTV indirimi hem de hurda teşviğinden faydalanabilirsiniz. Araba markaları vergilerde artış ve maddi krizin etkileriyle ciddi şekilde düşmüş olan satışları artırmak için birbirinden cazip kampanyalar hazırlıyor. Kampanyalı olarak daha ucuza otomobil almak isteyenler araştırmalarına devam ediyorlar. 2019 yılının altıncı ayında devam eden araç kampanyalarını sizler için derledik.