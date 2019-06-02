Sahibinden Haziran ayı sıfır otomobil kampanyaları - Marka marka-model model sıfır araç fiyatları ne kadar?
Yaz ayının gelmesiyle birlikte otomobillere olan talepte arttı. Vatandaşlar bütçelerine uygun arabaları almak için internette sürekli olarak araştırma yapıyor. Bu bağlamda sahibinden Haziran ayı sıfır otomobil kampanyaları ile marka marka-model model sıfır araç fiyatları hakkında güzel bir içerik hazırladık.Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren sıfır otomobiller için fırsat devam ediyor. 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte hurda teşviğinden de yararlanabilirsiniz. İşte marka model model sıfır otomobil fiyatları...
Sahibinden Haziran ayı sıfır otomobil kampanyaları - Marka marka-model model sıfır araç fiyatları ne kadar? Sıfır otomobil almak isteyenler için fırsat sürüyor. Hem ÖTV indirimi hem de hurda teşviğinden faydalanabilirsiniz. Araba markaları vergilerde artış ve maddi krizin etkileriyle ciddi şekilde düşmüş olan satışları artırmak için birbirinden cazip kampanyalar hazırlıyor. Kampanyalı olarak daha ucuza otomobil almak isteyenler araştırmalarına devam ediyorlar. 2019 yılının altıncı ayında devam eden araç kampanyalarını sizler için derledik.