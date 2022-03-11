2022 sağlıkçı alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 👩‍⚕️SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU!

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor.'' dedi.

Koca açıklamasının devamında branş dağılı hakkında da şu bilgileri aktardı;

''Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak:

5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.