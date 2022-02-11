Binlerce personel alımı ilanı! Satış danışmanı, beden işçisi, kurye, makineci, temizlik görevlisi, ön muhasebeci... 12 Şubat İŞKUR iş ilanları

Türkiye'de iş arayan her vatandaşın ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, müessesenin iş imkânı yönünden sunmuş olduğu bütün fırsatlardan faydalanabilme imkânına sahip olunabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor. İşte satış danışmanı, beden işçisi, kurye, makineci, temizlik görevlisi, ön muhasebeci alımı detayları
İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI
İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI