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    • Memurlar
    • 12.02.2022 08:45
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    • 12.02.2022 08:45
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    Binlerce personel alımı ilanı! Satış danışmanı, beden işçisi, kurye, makineci, temizlik görevlisi, ön muhasebeci... 12 Şubat İŞKUR iş ilanları

    12 Şubat İŞKUR iş ilanları: Satış danışmanı, beden işçisi, kurye, makineci, temizlik görevlisi, ön muhasebeci ilanları oldukça popüler. İŞKUR'da durumu hazırda özel sektör ve kamuda binlerce personel aranıyor. Türkiye'de iş arayan her vatandaşın ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, müessesenin iş imkânı yönünden sunmuş olduğu bütün fırsatlardan faydalanabilme imkânına sahip olunabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor.

    takvim.com.tr
    11 Şubat İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı ilanı!

    Türkiye'de iş arayan her vatandaşın ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, müessesenin iş imkânı yönünden sunmuş olduğu bütün fırsatlardan faydalanabilme imkânına sahip olunabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor. İşte satış danışmanı, beden işçisi, kurye, makineci, temizlik görevlisi, ön muhasebeci alımı detayları

    İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI

    İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI

        İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI

        Adalet Bakanlığından İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Alımı Sınavı İlanı 23.02.2022

        Helal Akreditasyon Kurumundan Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 11.02.2022

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 22.03.2022

        Tokat Sulusaray Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memuru Alımı 11.02.2022

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 18.02.2022

        Antalya Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.02.2022

        Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından Türkiye Ulusal Ajansı Personel Alım Sınavı 14.02.2022

        Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda yer alıyor

        Giresun Aydındere Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 25.02.2022

        Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 01.03.2022

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personel Alımı Sınav İlanı 11.02.2022

        İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınav İlanı 25.02.2022

        Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 13.02.2022

        ÖSYM Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 14.02.2022

        TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 25.02.2022

        Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022

        Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022

        İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

            Adayların bu ilanlara başvuru yapabilmeleri için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması için herhangi bir problemi olmamak Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak pozisyona göre belirtilen meslek niteliklerini taşıyor olmak gibi nitelikler aranacak.

            İŞKUR'A NEREDEN KAYIT YAPILABİLİR?

            Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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            Haberler Memurlar Binlerce personel alımı ilanı! Satış danışmanı, beden işçisi, kurye, makineci, temizlik görevlisi, ön muhasebeci... 12 Şubat İŞKUR iş ilanları
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