İŞKUR TYP Şubat ayı başvuru şartları ve sayfası... İŞKUR TYP okul başvuruları: MEB TYP ile binlerce personel alımı başladı!

Uzun süredir beklenilen TYP personel alımı amacıyla ilan yayınlandı. Toplum Yararına Programları kapsamında çevre temizliği, MEB bakım tamir ve temizlik, MEB çevre düzenlemesi alanlarında 9342 kişilik işçi/personel alımı yapılıyor. Peki TYP alımları hangi şehirlerde yapılacak? Bu arada İŞKUR bağlamında düzenlenen bir kurs ya da uygulamadan (girişimcilik eğitim uygulaması ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Çalışma neticesi elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması
İşsizliğin yoğun bulunduğu dönemlerde ya da yerlerde direkt olarak ya da yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yolu ile bilhassa istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma bağımlılık ve disiplininden uzaklaşmalarını engel olarak işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak hedefiyle İŞKUR doğrultusundan yapılan uygulamalardır.
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