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    • Memurlar
    • 10.02.2022 08:41
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    • 10.02.2022 08:41
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    İŞKUR TYP Şubat ayı başvuru şartları ve sayfası... İŞKUR TYP okul başvuruları: MEB TYP ile binlerce personel alımı başladı!

    MEB okullara TYP kapsamında 10 bin işçi alımı daha yapılacağını duyurdu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." ifadelerine yer vermişti. İŞKUR ile yapılacak TYP alımları ile adaylardan, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak gibi belli başlı şartlar aranacak. Peki; 10 bin okul temizlikçi müracaatları ne vakit başlıyor? MEB 2. devre TYP müracaat tarihleri duyuruldu mı 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TYP kapsamında 9342 personel alımı başladı!

    Uzun süredir beklenilen TYP personel alımı amacıyla ilan yayınlandı. Toplum Yararına Programları kapsamında çevre temizliği, MEB bakım tamir ve temizlik, MEB çevre düzenlemesi alanlarında 9342 kişilik işçi/personel alımı yapılıyor. Peki TYP alımları hangi şehirlerde yapılacak? Bu arada İŞKUR bağlamında düzenlenen bir kurs ya da uygulamadan (girişimcilik eğitim uygulaması ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

    TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    18 yaşını tamamlamış olmak,

    Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

    Çalışma neticesi elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

    İŞKUR TYP NEDİR?

    İşsizliğin yoğun bulunduğu dönemlerde ya da yerlerde direkt olarak ya da yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yolu ile bilhassa istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma bağımlılık ve disiplininden uzaklaşmalarını engel olarak işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak hedefiyle İŞKUR doğrultusundan yapılan uygulamalardır.

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    HANGİ ALANLARDA TYP ALIMI YAPILIYOR?

    MEB bakım tamir ve temizlik,

    MEB etraf düzenlemesi,

    Çevre temizliği,

    İŞKUR TYP ÇALIŞMA SAATLERİ

    TYP uygulama süresi, her bir uygulama amacıyla en çok 9 aydır.

        20 ŞEHİRDE 2430 İŞÇİ PERSONEL ALIMI DAĞILIMI

        Başvurular 8 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecektir

        Adıyaman 183 Kişi,

        Ardahan 63 Kişi,

        Batman 114 Kişi,

        Bitlis 137 Kişi,

        Bilecik 57 Kişi,

        Bolu 90 Kişi,

        Burdur 91 Kişi,

        Çanakkale 91 Kişi,

        Çankırı 80 Kişi,

        Düzce 120,

        Eskikent 126 Kişi,

        Giresun 108 Kişi,

        Isparta 91 Kişi,

        Kırıkkale 145 Kişi,

        Manisa 205 Kişi,

        Niğde 148 Kişi,

        Ordu 165 Kişi,

        Siirt 143 Kişi,

        Tekirdağ 143 Kişi,

        Yozgat 131 Kişi,

        TYP 3456 YENİ PERSONEL ALIMI

        İŞKUR'dan 23 yeni kent amacıyla yeni TYP personeli alımı yapılıyor. Söz hususu listeye göre 3456 personel alınacak.

        Afyonkarahisar 183,

        Aksaray 114,

        AmAsya 103,

        Aydın 152,

        Bingöl 91,

        Denizli 183,

        Erzincan 103,

        Erzurum 290,

        Gümüşhane 86,

        Isparta 91,

        Kahramanmaraş 251,

        Kayseri 308,

        Kırklareli 91,

        Kırkent 74,

        Kütahya 103,

        Malatya 228,

        Nevkent 120,

        Samsun 229,

        Sivas 316,

        Tunceli 43,

        Uşak 97,

        Yalova 86,

        Zonguldak 114,

        KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

        İŞKUR doğrultusundan düzenlenen bir kurs ya da uygulamadan (girişimcilik eğitim uygulaması ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

        Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar ya da kendi eksikliği nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

        Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum doğrultusundan öneri edilen niteliklerine makul en az üç iş önerisini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

        Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye yine katılamaz.

            10 BİN TYP'Lİ MÜJDESİ GELMİŞTİ

            MEB'in 2022 senesi bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu belirterek, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı.

            Bu rakamın geride bıraktığımız yıla göre düşük olduğunu ifade eden Özer, "Ama temizlikle alakalı her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik." dedi.

            Bakan Özer, MEB'in okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 10 bin TYP'li temizlik görevlisi alacaklarının müjdesini verdi.
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            Haberler Memurlar İŞKUR TYP Şubat ayı başvuru şartları ve sayfası... İŞKUR TYP okul başvuruları: MEB TYP ile binlerce personel alımı başladı!
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