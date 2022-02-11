İŞKUR 70.000 acil işçi alımı yapacak: Başvurana en az 4.253 TL maaş! İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson, satış elemanı...

LİSTE BAŞI MESLEKLER

En çok 13 bin 336 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 52 kişiyle temizlik görevlisi, bin 725 kişiyle makineci (dikiş), bin 644 kişiyle satış danışmanı ve bin 352 kişiyle garson takip ediyor. İŞKUR'a Ocak ayında 158 bin 425 açık iş başvurusu yapıldı.