İŞKUR 70.000 acil işçi alımı yapacak: Başvurana en az 4.253 TL maaş! İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson, satış elemanı...
İŞKUR her sene istihsamı korumak için iş piyasasını güçlendiriyor. İŞKUR Ocak ayında 112 bin 992 kişiyi iş sahibi yaptı. En çok satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon personeli işçi alımı yapıldı. Şu anda bulunan mevcut personel alımı ilanlarında 70 bini aşkın işçi aranıyor. Geçen yıl yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam etmek üzere 70 bini aşkın personel alımı hazırlığını tamamladı. Bu kapsamda vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi alanlara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte alım yapılacak kurumlar...
Türkiye İş Kurumu doğrultusundan Şubat ayı amacıyla yeni ilanlar yayınlanmaya başlandı. Yayınlanan ilanlarla eş güdümlü kamu ve özel sektörde detaylı kadrolara personel istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden 70 bini aşkın personel alımı yapılacağı belli oldu. Bu kapsamda vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi kadrolara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor.İşte detaylar...
İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu; en çok satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi alındı. Şimdi ise 70 bini aşkın işçi aranıyor...
İş arayanlar dikkat! Özel sektör, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla onbinlerce personel arıyor.
Geçen ay 112 bin 992 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da, halen 70 bini aşkın açık iş bulunuyor.
LİSTE BAŞI MESLEKLER
En çok 13 bin 336 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 52 kişiyle temizlik görevlisi, bin 725 kişiyle makineci (dikiş), bin 644 kişiyle satış danışmanı ve bin 352 kişiyle garson takip ediyor. İŞKUR'a Ocak ayında 158 bin 425 açık iş başvurusu yapıldı.