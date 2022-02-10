4.250 ve 5.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu paketleme işçisi alınacak! İŞKUR’dan müjde! İşte İŞKUR paketleme işçisi ilanları

İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Buna göre adayların sağlaması gereken müracaat şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları amacıyla en az ilköğretim mezunu olma, alakalı yaş aralığında olma, grup işlevini gerçekleştirmesine uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, alakalı il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle eş güdümlü vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi çoğu değişik koşulu sağlamaları istenebilmektedir.

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