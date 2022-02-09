İlkokul mezunu 16 bin 500 kamu personeli alınacak! İŞKUR duyurdu: 81 ilde 18-30 yaş arası olanlar başvuracak! İşte kadro dağılımı ve şartlar

İŞTE KADRO DAĞILIMI!

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak. 16.500 personel alımının kadro dağılımı, 10 bin yangın işçisi, 1.000 orman mühendisi, 5 bin muhafaza memuru ve 500 tekniker alımı şeklinde olacak.