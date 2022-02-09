İlkokul mezunu 16 bin 500 kamu personeli alınacak! İŞKUR duyurdu: 81 ilde 18-30 yaş arası olanlar başvuracak! İşte kadro dağılımı ve şartlar
Orman Genel Müdürlüğü tarafından kamu personel alımı ilanı duyuruldu. Yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine en az ilkokul mezunu toplam 16.5000 personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylar, gerekli şartlar ve başvuru detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 16.500 personel alımının kadro dağılımı, 10 bin yangın işçisi, 1.000 orman mühendisi, 5 bin muhafaza memuru ve 500 tekniker şeklinde yapılacak. Peki, OGM 16.500 personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları açıklandı mı? İşte merak edilenler...
Güncel kamu personel ilanları yayınlanmaya devam ediliyor. Son olarak Orman Genel Müdürlüğü 16.500 kamu personeli alacağını duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ilanda en az ilkokul mezunu şartı aradığını belirtti. Başvuruda bulunacaklar şartları ve başvuru tarihi hakkında araştırmalara başladı. Peki, OGM 16.500 personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...
İŞTE KADRO DAĞILIMI!
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak. 16.500 personel alımının kadro dağılımı, 10 bin yangın işçisi, 1.000 orman mühendisi, 5 bin muhafaza memuru ve 500 tekniker alımı şeklinde olacak.
10 BİN PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
OGM 10 bin personel alımı için başvuru şartları şu şekilde açıklandı:
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