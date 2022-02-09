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İş arayanlara evden istihdam müjdesi! İŞKUR tek tek yayınladı evden hiç çıkmadan aylık 6 bin TL maaş! Kadın erkek fark etmiyor!

İŞKUR evden çıkmadan aile bütçesine katkı sağlayabileceğiniz, özel uzmanlık gerektirmeyen yeni iş imkanlarını duyurdu. Binlerce işsiz, öğrenci ve ev hanımı gelir desteği için İŞKUR'un evden çalışarak para kazandıran işlerini araştırıyor. 2022 yılında ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlar için yeni evde iş fırsatları ilan edildi. Maaşları 6.000 TL'ye kadar varan bu işlere tek tıkla başvuru yapmak mümkün! 18 yaşını dolduran kadın-erkek herkes başvurabilir. İşte detaylar...

09.02.2022 11:52 - Son Güncelleme: 09.02.2022 11:57
İş arayanlara evden istihdam müjdesi! İŞKUR tek tek yayınladı evden hiç çıkmadan aylık 6 bin TL maaş! Kadın erkek fark etmiyor!

İş arayanlar, ek gelire ihtiyacı olanlar, eşini ve çocuğunu yolcu ettikten sonra evde boş durmak istemeyenler, öğrenciler... Türkiye'de pek çok kişi para kazanmanın alternatif yollarını arıyor. Ayrıca hali hazırda işi olanlar da ek gelir elde etmek için evden hiç çıkmadan otururken, çok fazla yorulmadan yapabileceği işleri yapmak istiyor. İŞKUR tam da bu noktada devreye girerek güzel getirisi olan evden çalışma imkanı sunuyor. Son yıllarda evden çalışma sistemi reğabet görüyor. Artık yol çekmek istemeyenler oturdukları yerden para kazanmak istiyor. Peki ama nasıl? İşte İŞKUR'un evden çalışma için yayınladığı iş ilanları...

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İş arayanlara evden istihdam müjdesi! İŞKUR tek tek yayınladı evden hiç çıkmadan aylık 6 bin TL maaş! Kadın erkek fark etmiyor!

İŞKUR ile sadece bir kaç saat ayırarak aylık 2.500 ila 6000 TL arasında maaş alabilirsiniz. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler evden çalışarak 6000 TL'ye kadar gelir elde edebilecek.

İş arayanlara evden istihdam müjdesi! İŞKUR tek tek yayınladı evden hiç çıkmadan aylık 6 bin TL maaş! Kadın erkek fark etmiyor!

İŞKUR EVDE ÇALIŞMA İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu, kadınların iş hayatına dahil olabilmesi açısından evde bir çok istihdam olanağı geliştirerek el becerisi ve yeteneğe bağlı olarak son dönemlerde rehavet gören paketleme ve katlama gibi bir çok iş imkanı sağlıyor.

İş arayanlara evden istihdam müjdesi! İŞKUR tek tek yayınladı evden hiç çıkmadan aylık 6 bin TL maaş! Kadın erkek fark etmiyor!

Ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği bu iş ile hem iş öğrenip hem de ev bütçesine destek olunabiliyor.

İş arayanlara evden istihdam müjdesi! İŞKUR tek tek yayınladı evden hiç çıkmadan aylık 6 bin TL maaş! Kadın erkek fark etmiyor!

İŞKUR evde paketleme ve katlama işine başvuru yapmak isteyen kişiler öncellikle İŞKUR şubesine gitmeli ve evde ek iş formunu doldurmalı!

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