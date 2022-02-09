İş arayanlara evden istihdam müjdesi! İŞKUR tek tek yayınladı evden hiç çıkmadan aylık 6 bin TL maaş! Kadın erkek fark etmiyor!

İş arayanlar, ek gelire ihtiyacı olanlar, eşini ve çocuğunu yolcu ettikten sonra evde boş durmak istemeyenler, öğrenciler... Türkiye'de pek çok kişi para kazanmanın alternatif yollarını arıyor. Ayrıca hali hazırda işi olanlar da ek gelir elde etmek için evden hiç çıkmadan otururken, çok fazla yorulmadan yapabileceği işleri yapmak istiyor. İŞKUR tam da bu noktada devreye girerek güzel getirisi olan evden çalışma imkanı sunuyor. Son yıllarda evden çalışma sistemi reğabet görüyor. Artık yol çekmek istemeyenler oturdukları yerden para kazanmak istiyor. Peki ama nasıl? İşte İŞKUR'un evden çalışma için yayınladığı iş ilanları...