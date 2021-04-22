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    • Memurlar
    • 23.04.2021 08:24
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    • 23.04.2021 08:24
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    23 Nisan 2021 Cuma... üzerinden vasıflı vasıfsız 67.869 personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar!

    aşina olunduğu üzere iş aramakta olan vatandaşlara en büyük takviyeyi yapan ve işletmelere yönlendirerek iş bulmak isteyen kişilere yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara alım bültenleri veren İŞKUR'dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalara göre 67.869 alım yapılacağı duyurulurken pek çok vatandaş merakını internet üzerinden araştırma yaparak gidermeye çalıştı. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İşte İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız personel alımı şartları...

    takvim.com.tr
    23 Nisan 2021 Cuma... İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 67.869 personel alımı...

    Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 67.869 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. İşte İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız personel alımı şartları...

    67.869 personel alımı yapılacak

    Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 67.869 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.

    İŞKUR'un personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

    50 bin çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarında,

    Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi

    Temizlik Görevlisi: 1354 kişi

    Ön Muhasebeci: 1134 kişi

    Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi

    Makineci (Dikiş): 1068 kişi

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi

    Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi

    Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi

        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi

        Kasiyer: 594 kişi

        Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi

        Garson (Servis Elemanı): 575 kişi

        Elektrikçi (Genel): 548 kişi

        Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi

        Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi

        Forklift Operatörü: 402 kişi

        Güvenlik Görevlisi: 373 kişi

        Aşçı: 366 kişi

        Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi

        CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi

        Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi

        Paketleme işçisi: 337 kişi

        Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi

        Pazarlamacı: 323 kişi

        Reyon Görevlisi: 320 kişi

        Personel alım şartları nelerdir?

        67.869 çalışan alımlarını açıklaması sonrasında en fazla araştırılan kurumlardan bir tanesi olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Buna göre,

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        İŞKUR kayıtlı olmak

        En az ilköğretim mezunu olmak

        Kamu haklarından mahrum olmamak

        Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak

        Belirli tecrübe sahip olmak

        Belirlenen yaş aralığında olmak

        Belirli il ya da ilçede ikamet ediyor olmak

        Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak

        İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

        İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

        Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru (takvim.com.tr) olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.

            İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?

            Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

            Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

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            Haberler Memurlar 23 Nisan 2021 Cuma... İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 67.869 personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar!