Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 67.869 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. İşte İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız personel alımı şartları...
67.869 personel alımı yapılacak
Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 67.869 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.
İŞKUR'un personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?
50 bin çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarında,
Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi
Temizlik Görevlisi: 1354 kişi
Ön Muhasebeci: 1134 kişi
Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi
Makineci (Dikiş): 1068 kişi
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi
Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi
Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi