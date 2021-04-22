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    • Memurlar
    • 22.04.2021 08:59
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    • 22.04.2021 08:59
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    , temizlik ve , Türkiye geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları! Nisan 2021 işçi alım ilanları!

    Nisan 2021 işçi alım ilanları! , , 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları araştırılıyor. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşların iş imkanlarına kolaylıkla kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık veya dönemsel olarak çeşitli sektörlere dair iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar, yayınlanan ilanlara özgeçmişlerini yönlendirerek başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    İŞKUR Nisan 2021 işçi alım ilanları! Beden İşçisi, Temizlik görevlisi...

    İŞKUR güncel iş ilanları iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İŞKUR sistemine kayıtlı olan ve iş arayan vatandaşlar, düzenli olarak güncel iş ilanlarını araştırıyor. İŞKUR üzerinden her yıl milyonlarca kişi iş sahibi olabiliyor. Sistemde, kamudan özel sektöre birçok farklı alanda iiş ilanı bulunuyor. Sistemde kayıtlı olan ilanlara, kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıp başvuru yapmak ise çok kolay. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. Peki, İŞKUR güncel iş ilanları nelerdir? İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak düşündükleri ilanlara tıklayarak detayları görüntülüyor ve başvurularını yapabiliyor. İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir?

    Beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi, Türkiye geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları!

    Beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi, Türkiye geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları!

        Beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi, Türkiye geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları!

        İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

        İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

        Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru (takvim.com.tr) olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.

        İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?

        Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

            İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

            Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

            İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

            • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

            • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

            • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

            • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

            • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

            • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

            İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

            • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.

            • Şirket unvanını girmelisiniz.

            • Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.

            • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

            • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

            • "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.

            • Kuruluş Tarihini girin.

            • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

            • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.

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            Haberler Memurlar Beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi, Türkiye geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları! İŞKUR Nisan 2021 işçi alım ilanları!