İŞKUR meslek kurslarına katılanlara 100 liraya kadar harçlık veriyor ve meslek sahibi yapıyor. İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak. Mesleki eğitim kurslarına katılacak anneler 160 gün, kurslarda mesleki eğitim alıyor. Kurslar günlük en az 5, en fazla 8 saat sürüyor. Mesleki eğitim kursları haftada en fazla 6 gün sürüyor. 'İşte Anne Projesi' ile 3 aylık işbaşı eğitim programlarına katılanlara İŞKUR tarafından toplam 7200 TL maaş ödeniyor.
SAĞLIK PRİMİ VAR
İşbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.
ANNEYE BAKIM PARASI
İmalat sektöründeki meslek kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere ayda 400 lira da bakım desteği veriliyor..
YARDIMDAN NASIL FAYDALANILIR?
Yardımlardan faydalanabilmek için annelerin Türkiye İş Kurumu tarafından eğitim verilen kayıtlı bir kursa gitmesi gerekiyor. Kursa devam edildiği süre boyunca 80 TL harçlık İŞKUR tarafından sağlanıyor. Anneler mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılarak yardım parasından faydalanabilir.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedir.