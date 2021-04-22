İŞKUR tarafından Nisan ayına özel Büro Memuru alımı ilanı yayınlandı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayınlanan ilana göre; 46 ayrı ilde KPSS şartsız ve sınavsız olmak üzere 1850 kişilik en az lise mezunu büro memuru alımı yapılıyor. Başvurular online olarak yapılacak olup, başvuru sayfası ve koşulları haberimizde… Büro memuru iş ilanı yayınlayan firmalar, işe alacakları kişilerden; günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle temas kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı oluşturmak gibi işleri yerine getirmelerini beklerler.
Büro memuru iş ilanları veren firmaların kriterleri, çalışma alanlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firma, işe alacağı büro personelinin dil bilmesini isteyebilirken; muhasebe ofisleri, kendileri için çalışacak kişilerden iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir. Büro memuru ilanları oluşturan firmalar, bütün adaylardan; aktif olarak bilgisayar kullanabilmelerini isterler. Ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olan kişilerin, büro memurluğu yapma konusunda gereken vasıfları taşıdıkları görülmektedir
Başvuru Şartları Neler?
İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,
- Sağlık probleminin olmaması,
- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)
- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,
- Office programlarına hakim olmak,
- Güler yüzlü olmak.