Başvuru yapmak isteyen adaylar için gerekli olan şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Türk Ceza Kanunu 53'üncü maddesinde ifade edilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,

Görevini yapmaya zihin ya da fiziksel herhangi bir engeli olmamak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,

Son 1 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından istifa etmemiş olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarından ahlaki ya da disiplin gerekçesi ile ihraç edilmemiş olmak,

Görevini yapmak için gerekli olan şartları taşıyor olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.

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