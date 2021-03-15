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    • Memurlar
    • 15.03.2021 14:16
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    • 15.03.2021 14:17
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    ... Devlete 4.000 TL maaşla ...

    4.000 TL maaşla devlete 50-60 KPSS puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda 50-55 ve 60 KPSS puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. İşte belediyeye memur alım ilanları...

    takvim.com.tr
    Devlete 4.000 TL maaşla 50-55 ve 60 KPSS puanı ile memur alımı...

    4.000 TL maaşla devlete 50-60 KPSS puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 50 ve 60 puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. İşte belediyeye memur alım ilanları...

    ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    27 MEMUR ALACAK

    EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    13 MEMUR ALACAK

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 MEMUR ALACAK

    TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    TAŞPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MEMUR ALACAK

    BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    18 MEMUR ALACAK

        ORTAKÖY (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        4 MEMUR ALACAK

        YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 ZABITA MEMURU ALACAK

        ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

        İPEKYOLU (VAN) BELEDİYESİ

        26 ERKEK 4 KADIN ZABITA MEMURU ALIM İLANI

        VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        DÜZELTME İLANI

        Başvuru yapmak isteyen adaylar için gerekli olan şartlar;

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        Türk Ceza Kanunu 53'üncü maddesinde ifade edilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,

        Görevini yapmaya zihin ya da fiziksel herhangi bir engeli olmamak,

        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,

        Son 1 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından istifa etmemiş olmak,

        Kamu kurum ve kuruluşlarından ahlaki ya da disiplin gerekçesi ile ihraç edilmemiş olmak,

        Görevini yapmak için gerekli olan şartları taşıyor olmak,

        Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.

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        Haberler Memurlar 2021 belediyeye memur alım ilanları... Devlete 4.000 TL maaşla 50-55 ve 60 KPSS puanı ile memur alımı...