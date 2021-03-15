4.000 TL maaşla devlete 50-60 KPSS puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 50 ve 60 puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. İşte belediyeye memur alım ilanları...
ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
27 MEMUR ALACAK
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
13 MEMUR ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 MEMUR ALACAK
TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
TAŞPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
18 MEMUR ALACAK