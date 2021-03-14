İŞKUR sisteminde aktif iş arayan kaydı bulunan vatandaşların görüntüleyebileceği iş ilanları kolaylıkla görüntülenirken; başvurular da birkaç tık ile tamamlanır. İş arayan kaydının oluşturulması için ise vatandaşların kendilerine en yakın İŞKUR birimine başvurması ya da İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden adımları takip etmesi yeterli olur. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
AÇIK İŞ İLANLARI SAYFASINA ERİŞİM NASIL SAĞLANIR?
İşveren ilanlarını kendi sistemi üzerinde kayıt eden İŞKUR, bunları tek bir sayfada toplayarak iş arayanlara sunar. Kişilerin açık ilan sayfasına erişim sağlayabilmesi için ilk adımda iş arayan kaydına dair bilgilerle İŞKUR'un kurumsal web sitesinde yer alan sisteme giriş yapmaları gerekir.
Kamu Memur Alım İlanları
Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021
Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021