Kamuya 22.000 personel ve memur alımı başvuru şartları! KPSS lise, ön lisans, lisans en az 50 puan... Başvurular bugün başladı!

KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. Bu bağlamda başvuruların bugün ( 15 Mart 2021 ) itibari ile başlamasının ardından ilanlar hakkında tüm detaylar belli oldu. Başvuru süreci başlamış olan 22.000 memur alımı ve personel alımı için adaylardan genel ve özel şartlar aranacak. Bu kapsamda, KPSS Olarak 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gereklidir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Başvuru süreci başlamış olan 22.000 memur alımı ve personel alımı için adaylardan genel ve özel şartlar aranacak. Bu kapsamda, KPSS Olarak 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gereklidir. Genel Olarak ise;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
22.000 MEMUR PERSONEL ALIMI BAŞLADI!
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı:
Jandarma genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı branşlarda olmak üzere 1790 kişilik boş kadro ile Astsubay Alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden yapılacak olup adaylardan KPSS 60 puan şartı aranacak. Sözleşmeli ve Muvazzaf olarak yapılacak Askeri personel alımları için ilan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.