KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.750 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar kontenjanlar

4.750 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Değişik kadrolara yapılan alımlar için müracaatlar başlamış bulunmakta. Biz de belediyelerin müracaatı başlayacak personel alımlarının bilgilerine ve ayrıntılara yer verdik. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediye kamu işçisi alım ilanları ve başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.
KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.750 TL maaşla belediye memuru alımı...
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