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    • Memurlar
    • 19.02.2021 14:18
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    • 19.02.2021 14:21
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    SYDV büro memuru alımı 2021: Windows, Excel, Word, PowerPoint kullanabilme şartı bulunuyor! İşte başvuru detaylar

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) memur alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu duyuruda; Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b. programlar kullanabilmek ve 60 KPSS puan şartı bulunuyor. Alımlar için özel bir kılavuz yayımlayan vakıf, adaylarına ehliyet, yaş, ikamet gibi şartların bulunduğunu da belirtti. Peki, SYDV memur alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrodan memur alımı yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    SYDV büro memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları!

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları SYDV Memur Alımı İlanları yayımlanmaya devam ediyor. Son duyurulardan bir tanesi de Manisa için oldu. Manisa SYDV kadrosunda tek bir pozisyonda personel açığı olduğunu bu kadro için personel istihdamı sağlayacağını bildirdi. İlana alımlar özel başvuru koşullarının tamamının sağlanması durumunda kabul edilecek. Peki, SYDV memur alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrodan memur alımı yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1 - Bilgisayar programlarını (Windows, Word, Excel, Powerpoint, vb programlar) kullanıyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. 2 - 4 yıllık Yükseköğrenim Kurumlarının İşletme, Maliye, İktisat, Muhasebe, Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden mezun olarak, lisans diplomasına sahip olmak.

    3 - En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, seyahat engeli olmamak ve aktif araç kullanmak,

    4 - Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

    5 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - Başvuru tarihinin son günü itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

    - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

    - Medeni Haklarını Kullanma Ehliyetine sahip olmak,

    - Kamu haklarından mahrum olmamak

    - ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yılarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

    - Görevini devamlı yapmasına engel olacak akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.

    - Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

    -- İlan tarihinden önce Manisa il sınırlarında ikamet etmek ve işe kabul edildiği takdirde sözleşme tarihinden önce Manisa İl merkezinde (Yunusemre, Şehzadeler İlçeleri) ikamet koşulunu sağlamak.

        - Tercihen muhasebe bilgisine sahip olmak,

        - Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün ilgili yazısında yer alan alımı yapılacak unvana ait (SYDV-04) görevini ifa edebilecek özelliklere sahip olmak,

        - Başvuran adaylar arasından geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puanlı 5 kişi mülakata çağrılacak olup, mülakat için evrak teslim edecek 5 asil ile yine puan sıralamasına göre 15 yedek aday İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına evrak teslim edecektir.

        - Mütevelli Heyeti alım yapıp yapmama hususunda serbesttir.

        - İlan ile ilgili detaylı bilgiye www.manisa.gov.tr adresinden duyurular bölümünden ulaşılabilir.

        ADAYLAR AKTİF İLANLARDAN SADECE BİR TANESİNE BAŞVURU YAPABİLİR

        Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir.

        Başvurunuzun geçerli olması için internet üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra ilan için istenen belgeleri başvuru süresi dolmadan başvuru yaptığınız ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ulaştırmanız gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

        BÜRO MEMURUNUN GÖREV TANIMI NEDİR?

        Büro memurunun, ödeme almak ya da yapmak, vergi hesaplamak, belge tasnif etmek ve yazışma yapmak gibi oldukça farklı görevleri bulunur. İş yükünün yüksek olduğu bürolar genellikle büro memurunun bir konuda uzmanlaşmasını bekler. Görece iş yükünün daha az olduğu bürolar ise büro memurundan tüm görevleri yerine getirmesini ister. Büro memurunun görevleri şöyle sıralanır;

        * Yazışmaların takibini yapmak,

        * Kayıtları incelemek ve raporlama yapmak,

        * Büronun ihtiyaçlarını tespit etmek,

        * Gerekli hesaplamaları yapmak,

        * Büroya gelen çağrıları cevaplamak.
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        Haberler Memurlar SYDV büro memuru alımı 2021: Windows, Excel, Word, PowerPoint kullanabilme şartı bulunuyor! İşte başvuru detaylar