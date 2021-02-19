SYDV büro memuru alımı 2021: Windows, Excel, Word, PowerPoint kullanabilme şartı bulunuyor! İşte başvuru detaylar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları SYDV Memur Alımı İlanları yayımlanmaya devam ediyor. Son duyurulardan bir tanesi de Manisa için oldu. Manisa SYDV kadrosunda tek bir pozisyonda personel açığı olduğunu bu kadro için personel istihdamı sağlayacağını bildirdi. İlana alımlar özel başvuru koşullarının tamamının sağlanması durumunda kabul edilecek. Peki, SYDV memur alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrodan memur alımı yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1 - Bilgisayar programlarını (Windows, Word, Excel, Powerpoint, vb programlar) kullanıyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. 2 - 4 yıllık Yükseköğrenim Kurumlarının İşletme, Maliye, İktisat, Muhasebe, Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden mezun olarak, lisans diplomasına sahip olmak.
3 - En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, seyahat engeli olmamak ve aktif araç kullanmak,
4 - Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
5 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Başvuru tarihinin son günü itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Medeni Haklarını Kullanma Ehliyetine sahip olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yılarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olacak akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.
-- İlan tarihinden önce Manisa il sınırlarında ikamet etmek ve işe kabul edildiği takdirde sözleşme tarihinden önce Manisa İl merkezinde (Yunusemre, Şehzadeler İlçeleri) ikamet koşulunu sağlamak.