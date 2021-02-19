SYDV büro memuru alımı 2021: Windows, Excel, Word, PowerPoint kullanabilme şartı bulunuyor! İşte başvuru detaylar

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1 - Bilgisayar programlarını (Windows, Word, Excel, Powerpoint, vb programlar) kullanıyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. 2 - 4 yıllık Yükseköğrenim Kurumlarının İşletme, Maliye, İktisat, Muhasebe, Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden mezun olarak, lisans diplomasına sahip olmak.

3 - En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, seyahat engeli olmamak ve aktif araç kullanmak,

4 - Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

5 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



- Başvuru tarihinin son günü itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.