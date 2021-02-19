27. Dönem POMEM sınavına katılan adaylar başarı puanları için sabırsızlanıyor. 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak günden güne araştırılıyor. Polis olmak isteyen adaylar, son dakika duyurusu yayımlandı mı kontrolü yapıyor. Polis Akademisi tarafından duyuruları takip eden polis adayları sınav tarihlerini ve giriş belgesini merak ediyor. Peki, 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ve PA ile POMEM polis alımı duyurusu!
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
İşte POMEM tarafından yapılan son açıklama;
"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön saglık kontrolüne katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir."
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.