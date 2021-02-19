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    • Memurlar
    • 19.02.2021 13:08
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    • 19.02.2021 13:11
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    ? personeli kanun teklifinde neler yer alıyor? !

    'de uzman erbaşları ilgilendiren kanun teklifi kabul edildi. Maddeler kapsamında ile ilgili değişikler yapıldı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar tarafından "?" soruları araştırılmaya başlandı. kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeler de yasalaştı. Peki, Uzman erbaşlar kaç yaşında emekli olacak? personeli kanun teklifinde neler yer alıyor? İşte detaylar...

    Uzman erbaşlar kaç yaşında emekli olacak?

    Uzman erbaşları ilgilendiren kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM'de kabul edildi. Maddeler için uzman erbaşların emeklilik yaş haddi ile ilgili değişiklikler de oldu. Haberi alan uzman erbaşlar da 'Uzman erbaşlar kaç yaşında emekli olacak? diye sormaya başladı. Uzman erbaşlar ne zaman emekli olacak? Yaş Uzman erbaşların haddi uzatıldı mı? Teklife göre, Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52'den 55'e yükseltildi. Duruma göre uzman erbaşlar 60 yaşına kadar orduya alınabilecek.

    TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEREK YASALAŞTI

    Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    YAŞ HADDİ 55 OLACAK

    Kanunla, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

    40 yaşını dolduran, komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak.

    TÜRKİYE EMEKLİ UZMAN ERBAŞLAR DERNEĞİ KURULACAK

    Hizmet süresinin ilk 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.

    Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim alanlarda olduğu gibi ödeme yapılacak.

        ELEKTRİK, SU, YAKACAK GİDERLERİ GENEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK

        Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askeri kantinlerin elektrik, su, yakacak giderleri genel bütçeden karşılanacak.

        Dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan, deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

        Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı kurumları ile TSK bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek.

        Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, TSK'de yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.

        SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK

        Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

        Devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri, devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınabilecek.

        Milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.
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        Haberler Memurlar Uzman erbaşlar kaç yaşında emekli olacak? TSK personeli kanun teklifinde neler yer alıyor? 2021 uzman erbaş özlük hakları son dakika!