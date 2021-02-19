Uzman erbaşları ilgilendiren kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM'de kabul edildi. Maddeler için uzman erbaşların emeklilik yaş haddi ile ilgili değişiklikler de oldu. Haberi alan uzman erbaşlar da 'Uzman erbaşlar kaç yaşında emekli olacak? diye sormaya başladı. Uzman erbaşlar ne zaman emekli olacak? Yaş Uzman erbaşların haddi uzatıldı mı? Teklife göre, Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52'den 55'e yükseltildi. Duruma göre uzman erbaşlar 60 yaşına kadar orduya alınabilecek.
TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEREK YASALAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
YAŞ HADDİ 55 OLACAK
Kanunla, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.
40 yaşını dolduran, komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak.
TÜRKİYE EMEKLİ UZMAN ERBAŞLAR DERNEĞİ KURULACAK
Hizmet süresinin ilk 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim alanlarda olduğu gibi ödeme yapılacak.