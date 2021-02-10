Şubat ayı ile beraber İŞKUR tarafından yapılan personel alımları bir bir açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda en az lise mezunu büro memuru alımı için detaylar sayfamızda. Milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da işine ve eğitim kalitesine göre uygun olan iş bültenlerine basitçe erişebiliyor.
BÜRO MEMUR İÇİN BAŞVURULAR
İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru iş ilanlarına başvuru yapmak İŞKUR'un üye profiline online olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.
BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?
Kısaca çalıştığı büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilen çeşitli büro işlerini yapan kişiye büro memuru denmektedir. Daha ayrıntılı bir tanım yapmak gerekirse, ofis ve büro gibi çalışma ortamlarında aksaklıkları önlemek için günlük işleyişi sağlayan aynı zamanda firmaların dışa açılan yüzü olup bağlantılarını sağlayan kişilere büro memuru denmektedir.