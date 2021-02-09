Çalışan, çalışmayan, işi olmayan annelere devlet bazı destek ödemeleri yapıyor. Devlet tarafından annelere sağlanan bu destek ödemelerini kalem kalem haberimizde derledik. İşte annelerin alabilecekleri yardımlar. Annelere yapılan ödemelere dair tablodaki rakamlara ayrıca haberimizin içinde bahsettiğimiz 300 TL doğum parası da eklenmiştir. Devletten evlenmeden önce destek almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında anlaşmalı bankaların birinden Çeyiz Hesabı açılması. Bankalardan çeyiz hesabı açan gençlere bu hesapta para biriktirmeleri durumunda geri ödemesiz yardım sağlanıyor. Hesapta ne kadar uzun süre ne kadar çok para birikimi yapılırsa destek miktarı o kadar artıyor.
DEVLETTEN ANNELERE 9 BİN 297 TL DESTEK
Devlet annelere doğum parası, emzirme parası, doğum izni parası ve yarım gün izin parası ödemesi yapıyor. Bu ödemelerin hepsini alan anneler 9 bin 287 TL'ye ulaşan bir destek tutarının sahibi oluyor.
ÇEYİZ HESABI İLE EVLİLİK DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ
Devletten evlenmeden önce destek almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında anlaşmalı bankaların birinden Çeyiz Hesabı açılması. Bankalardan çeyiz hesabı açan gençlere bu hesapta para biriktirmeleri durumunda geri ödemesiz yardım sağlanıyor. Hesapta ne kadar uzun süre ne kadar çok para birikimi yapılırsa destek miktarı o kadar artıyor.