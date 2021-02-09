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    • Memurlar
    • 09.02.2021 12:42
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    • 09.02.2021 12:42
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    ? binlerce personel alımı yapılıyor! Beden işçisi, Temizlik görevlisi...

    ? Sorusunun yanıtını gündemde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. binlerce personel alımı yapılıyor, dolayısıyla İŞKUR ilanları vatandaşlar özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden yakından takip ediliyor, açık kontenjanlara başvuru yapılıyor. Beden işçisi, temizlik görevlisi, makineci, ön muhasebeci gibi daha pek çok kategoride alımlar yapılacak. Peki şartlar neler, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Açık iş ilanı nasıl başvurulur? İŞKUR binlerce personel alımı yapılıyor!

    Açık iş ilanı nasıl başvurulur? İŞKUR binlerce personel alımı yapmaya ve vatandaşlara ekonomik destek sağlamaya devam ediyor. Kamudaki güncel iş ilanları Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesinden takip edilebiliyor, ayrıca İŞKUR üzerinden de incelenebiliyor. Öne çıkan bölümler arasında beden işçisi, temizlik görevlisi, makineci, ön muhasebeci kontenjanları yer alıyor. İşte İŞKUR ilanları ve başvurularına dair merak edilen tüm bilgiler…

    İŞKUR BAŞVURLARI NASIL YAPILIR?

    İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.

    İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

        ÖZEL SEKTÖR İLK 10

        Beden işçisi

        Gazaltı kaynakçısı

        Makineci

        Temizlik görevlisi

        Ön muhasebeci

        Paketleme işçisi

        Satış danışmanı

        Ambar/depo görevlisi

        Forklift operatörü

        Lojistik elemanı

        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

            Adayların bu ilanlara başvuru yapabilmeleri için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması için herhangi bir problemi olmamaki Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak pozisyona göre belirtilen meslek niteliklerini taşıyor olmak gibi nitelikler aranacak.

            İŞKUR'A NEREDEN KAYIT YAPILABİLİR?

            Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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            Haberler Memurlar Açık iş ilanı nasıl başvurulur? İŞKUR binlerce personel alımı yapılıyor! Beden işçisi, Temizlik görevlisi...