Açık iş ilanı nasıl başvurulur? İŞKUR binlerce personel alımı yapmaya ve vatandaşlara ekonomik destek sağlamaya devam ediyor. Kamudaki güncel iş ilanları Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesinden takip edilebiliyor, ayrıca İŞKUR üzerinden de incelenebiliyor. Öne çıkan bölümler arasında beden işçisi, temizlik görevlisi, makineci, ön muhasebeci kontenjanları yer alıyor. İşte İŞKUR ilanları ve başvurularına dair merak edilen tüm bilgiler…
İŞKUR BAŞVURLARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.