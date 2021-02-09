SAĞLIK BAKANLIĞI 16 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru şartları, ÖSYM kılavuzuyla birlikte belli olacak henüz açıklanmadı. Geçen dönem yapılan 12 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları şöyleydi;

1. 657 sayılı Kanununun dördüncü maddesinin (B) fıkrasıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi dâhilinde istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun yirmi sekizinci maddesi kapsamında mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlılar ve yabancı uyruklular tercihte bulunamaz.

2. Söz konusu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları seçenlerin, 657 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin (B) fıkrasıyla aynı Kanunun kırk sekizinci maddesindeki koşulları taşımaları gerekir.

3.Perfüzyonist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi ile Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonlarını, ilgili bölümlerde yüksek lisansı/doktorası olduğundan tercih etme hakkı elde edenlerin tercih sayfasında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekir. Söz konusu seçeneği seçenlerin ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanıltıcı, yanlış ya da yalan beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder. Yanıltıcı, yanlış ya da yalan beyanda bulunanların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmaz.

4. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı alanlarla 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmaz.

5. Durumu 'Başvuru Genel ve Özel Şartlarına' uygun olmayanlarla yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve koşulları taşımasına rağmen talep edilen belgeleri zamanı içinde teslim etmeyenler, göreve başlayamaz.