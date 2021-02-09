Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar personel alımı için ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyişe geçti. Geçtiğimiz sene sonunda resmi gazete üzerinden yayımlanan kararda 2021 yılında gerçekleşecek olan 16 bin kişilik alımlarla ilgili detaylar kamuoyuna duyurulmuştu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci için detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.
SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?
Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere birçok pozisyonda personelin alınacağı duyurusu Resmi Gazete üzerinden duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı için bekleyiş sürüyor. Adaylar başvurularını gerçekleştirmek üzere yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu için gözünü ÖSYM resmi sitesine çevirirken öte yandan başvuru tarihleriyle ilgili detayları da merak ediyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 16 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru şartları, ÖSYM kılavuzuyla birlikte belli olacak henüz açıklanmadı. Geçen dönem yapılan 12 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları şöyleydi;
1. 657 sayılı Kanununun dördüncü maddesinin (B) fıkrasıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi dâhilinde istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun yirmi sekizinci maddesi kapsamında mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlılar ve yabancı uyruklular tercihte bulunamaz.
2. Söz konusu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları seçenlerin, 657 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin (B) fıkrasıyla aynı Kanunun kırk sekizinci maddesindeki koşulları taşımaları gerekir.
3.Perfüzyonist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi ile Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonlarını, ilgili bölümlerde yüksek lisansı/doktorası olduğundan tercih etme hakkı elde edenlerin tercih sayfasında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekir. Söz konusu seçeneği seçenlerin ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanıltıcı, yanlış ya da yalan beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder. Yanıltıcı, yanlış ya da yalan beyanda bulunanların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmaz.
4. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı alanlarla 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmaz.
5. Durumu 'Başvuru Genel ve Özel Şartlarına' uygun olmayanlarla yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve koşulları taşımasına rağmen talep edilen belgeleri zamanı içinde teslim etmeyenler, göreve başlayamaz.