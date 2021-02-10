Çalışanların yüzünü güldürecek haber! Birçok kişi bilmediği için başvurmuyor! İstifa edenler de bu parayı alabilecek!

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İş Kanunu'nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata "Kıdem Tazminatı" denilmektedir.

EN AZ 1 YIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Kıdem tazminatı almak için bazı şartlar bulunuyor:

*Son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.

*İstisnalar hariç işyerinden kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmak gerekiyor.