Çalışanların yüzünü güldürecek haber! Birçok kişi bilmediği için başvurmuyor! İstifa edenler de bu parayı alabilecek!

Tüm çalışanları kapsıyor! Aman sakın riske atmayın! Evet bu başlıkta kıdem tazminatı ile alakalı doğru bilgileri sayfamızda veriyoruz. Kıdem tazminatı olağanda emeklilikte, patron işten attığında veya haklı sebeple çalışanın iş akdini feshetmesi gidişatında ödenir. İş akdini evvel feshedip ertesi gün SGK'dan yazıyı getirseler de senelerin birikimi olan kıdem tazminatı haklarını yitirirler. Çalışanların kıdem tazminatı yazısı alabilmek için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü veya merkezine başvurmaları gerekir. Ancak, yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler de kıdem tazminatı alabilirler.
2021 KIDEM TAZMİNATI AÇIKLANDI!
İş göremezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.
Kıdem tazminatı tavan fiyatı 8651,62 TL oldu.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.
Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.
Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
İş Kanunu'nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata "Kıdem Tazminatı" denilmektedir.
EN AZ 1 YIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR
Kıdem tazminatı almak için bazı şartlar bulunuyor:
*Son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.
*İstisnalar hariç işyerinden kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmak gerekiyor.