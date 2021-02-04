İŞKUR'dan hastanelere Şubat ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Türkiye genelinde hastane personel alım ilanı yayımlandı. Hastane personel alım ilanına başvuruların İŞKUR üzerinden online yapılacağı aktarıldı. Hastane personel alım ilanı detayları haberimizde… İŞKUR hastanelere iş başvurusu nasıl yapılır araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Hastanelere personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen kişiler adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da aşağıdaki link üzerinden çıkan bilgileri doldurarak online kayıt yaptırmaları gerekir.
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
Temizlik Görevlisi