

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara baktığımızda adayların ortak olarak taşıması gereken bazı nitelikler bulunuyor. Alım yapılacak pozisyona göre özel nitelikler ilanların detaylarında yer almaktadır. Bu kapsamda adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR kaydı bulunmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, En az Okuryazar olmak, Alım yapılacak il veya ilçede ikamet ediyor olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak" gibi nitelikleri taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler.