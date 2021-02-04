2021 Şubat ayı İŞKUR KPSS ile veya KPSS şartsız binlerce personel memur alımı ilanı başvuru şartları ile istihdam! İŞKUR yeni ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre Kamuya ve Özele 43 bin personel alımı yapılacak! KPSS Puanı ile veya KPSS Olmaksızın alım ilanları haberimizde. İŞKUR Resmi İnternet adresi üzerinde duyurduğu ilanlara göre 2021 yılı Şubat ayı için 41 bin 600 Memur Personel Alımı yapılacağını görmekteyiz. Bu kapsamda başvurular, Engelli, Eski Hükümlü veya normal statüde olan adaylardan alınacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara baktığımızda adayların ortak olarak taşıması gereken bazı nitelikler bulunuyor. Alım yapılacak pozisyona göre özel nitelikler ilanların detaylarında yer almaktadır. Bu kapsamda adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR kaydı bulunmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, En az Okuryazar olmak, Alım yapılacak il veya ilçede ikamet ediyor olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak" gibi nitelikleri taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler.
43 BİN MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!
İŞKUR resmi İnternet adresindeki farklı sayfalarda yayımladığı ilanlara göre Kurum Dışı, Kamu Memur ve farklı pozisyonlarda 43 bin kişilik kadro ile alım yapacağını bildirdi. Resmi İnternet adresindeki ilanlara göre ilanların detayları aşağıdadır.
KAMU VE ÖZELE 41 BİN 600 PERSONEL ALINACAK!
İŞKUR Resmi İnternet adresi üzerinde duyurduğu ilanlara göre 2021 yılı Şubat ayı için 41 bin 600 Memur Personel Alımı yapılacağını görmekteyiz. Bu kapsamda başvurular, Engelli, Eski Hükümlü veya normal statüde olan adaylardan alınacak.