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    • Memurlar
    • 04.02.2021 09:39
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    • 04.02.2021 09:39
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    2021 Şubat ayı ile veya KPSS şartsız binlerce personel memur alımı ilanı başvuru şartları ile istihdam!

    yeni duyurular yayımlamaya devam ediyor. Korona nedeni ile alımların eksildiği ve işsizliğin artığı bir yarıyıldayız. Ancak İŞKUR üzerinde yayımlanan duyurulara baktığımızda kamu ve özele istihdam da hareketlilik görmekteyiz. 40 bin boş pozisyon altında olan sayı bu hafta itibari ile 43 bin üzerine çıktı ve kamu ve özelde görevlendirilmek üzere yeni personel alımları yapılacak. İŞKUR resmi İnternet adresindeki farklı sayfalarda yayımladığı ilanlara göre Kurum Dışı, Kamu Memur ve farklı pozisyonlarda 43 bin kişilik kadro ile alım yapacağını bildirdi. Resmi İnternet adresindeki ilanlara göre ilanların detayları aşağıdadır.

    takvim.com.tr
    2021 Şubat ayı İŞKUR KPSS ile veya KPSS şartsız binlerce personel memur alımı ilanı

    2021 Şubat ayı İŞKUR KPSS ile veya KPSS şartsız binlerce personel memur alımı ilanı başvuru şartları ile istihdam! İŞKUR yeni ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre Kamuya ve Özele 43 bin personel alımı yapılacak! KPSS Puanı ile veya KPSS Olmaksızın alım ilanları haberimizde. İŞKUR Resmi İnternet adresi üzerinde duyurduğu ilanlara göre 2021 yılı Şubat ayı için 41 bin 600 Memur Personel Alımı yapılacağını görmekteyiz. Bu kapsamda başvurular, Engelli, Eski Hükümlü veya normal statüde olan adaylardan alınacak.


    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara baktığımızda adayların ortak olarak taşıması gereken bazı nitelikler bulunuyor. Alım yapılacak pozisyona göre özel nitelikler ilanların detaylarında yer almaktadır. Bu kapsamda adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR kaydı bulunmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, En az Okuryazar olmak, Alım yapılacak il veya ilçede ikamet ediyor olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak" gibi nitelikleri taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler.

    43 BİN MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!

    İŞKUR resmi İnternet adresindeki farklı sayfalarda yayımladığı ilanlara göre Kurum Dışı, Kamu Memur ve farklı pozisyonlarda 43 bin kişilik kadro ile alım yapacağını bildirdi. Resmi İnternet adresindeki ilanlara göre ilanların detayları aşağıdadır.

    KAMU VE ÖZELE 41 BİN 600 PERSONEL ALINACAK!

    İŞKUR Resmi İnternet adresi üzerinde duyurduğu ilanlara göre 2021 yılı Şubat ayı için 41 bin 600 Memur Personel Alımı yapılacağını görmekteyiz. Bu kapsamda başvurular, Engelli, Eski Hükümlü veya normal statüde olan adaylardan alınacak.

        Alım Sayısı En Yüksek Olan Pozisyonlar:

        Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 121
        Ambar/Depo Görevlisi 223
        Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 237
        Aşçı 189
        Beden İşçisi (Genel) 6167
        Beden İşçisi (Temizlik) 200
        Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 107
        Bisküvi İmalat İşçisi 550
        Boyacı-Metal 98
        Bulaşıkçı (Stevard) 129
        Büro Memuru (Genel) 247
        CNC Freze Tezgahı Operatörü 219
        CNC Torna Tezgahı Operatörü 543
        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 309
        Depo İşçisi (Elleçleme) 103
        Depo Sevkiyat Sorumlusu 157
        Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 398
        Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 29
        Dokuma Konfeksiyon Makineci 651
        Düz Dikiş Makineci 214
        Elektrik Teknikeri 153
        Elektrik Teknisyeni 226
        Elektrikçi (Genel) 397
        Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 159
        Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 164
        Forklift Operatörü 399
        Garson (Servis Elemanı) 193
        Güvenlik Görevlisi 179
        Kalite Kontrolcü 240
        Kamyon Şoförü 158
        Kamyonet Şoförü 126
        Kasiyer 328
        Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 302
        Lojistik Elemanı 278
        Makine Mühendisi 232
        Makineci (Dikiş) 1299

        BELEDİYE VE BİRİMLERİNE MEMUR PERSONEL ALIMLARI:

        İŞKUR diğer tarafa Kurum dışı ilanlar içerisinden belediyelere ve birimlerine işçi personel ve memur alımları yapılacak. Bu kapsamda alım yapacak belediyeler ve son başvuru tarihleri şöyledir.

        Ankara TÜBİTAK SAGE.05.02.2021

        Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 03.02.2021

        Sakarya Kocaali Bel.Sos.Hiz.Ltd.Şti.20.01.2021

        Kastamonu İnebolu SYDV 02.02.2021

        Tunceli SYDV 05.02.2021

        Karabük Yenice SYDV Pers. Alımı 08.02.2021

        İzmir Bornova Beld. Pers. A.Ş. 02.02.2021

        Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 03.02.2021

        İstanbul Beylikdüzü Beld. Pers. A.Ş. 02.02.2021

        İzmir Ege Şehir Planlama Enerji A.Ş. 03.02.2021

        Çanakkale Ezine 22 Eylül Tur. Tic. Ltd. Şti. 02.02.2021

        İzmir İzfaş Pers. Alımı 02.02.2021

        Kocaeli TÜBİTAK MAM Pers. Alımı 22.02.2021

        Muğla Muttaş Pers. Alımı 11.02.2021

        İstanbul Beylikdüzü Beld. Pers. A.Ş. 03.02.2021

        Şanlıurfa Halfeti Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.02.2021

        Sivas Gölova SYDV Pers. Alımı 07.02.2021

        İzmir İzdoğa Tic. A.Ş. 03.02.2021

        İstanbul Şehir Hatları Tur. Tic. A.Ş. 07.02.2021

        İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Pers. Alımı 03.02.2021

        İstabul MATAŞ A.Ş.02.02.2021

        Bingöl Karlıova SYDV 08.02.2021

        Aydın Koçarlı Belediyesi Per.Ltd.Şti.02.02.2021

        İzmir İZELMAN A.Ş.04.02.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş.05.02.2021

        Kocaeli BEKAŞ San. Tic. A.Ş. 05.02.2021

        Tekirdağ EBSAN İnş. Ulaş. Gıda San. Tic. A.Ş. 02.02.2021

            Yalova Koru Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.02.2021

            İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. 02.02.2021

            Ordu Gülyalı Belediyesi Per. Ltd. Şti 02.02.2021

            Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 04.02.2021

            Manisa Gölmarmara Belediyesi 03.02.2021

            Tokat Horoz Tepesi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur. Pet .Gıda .San. Tic.Ltd.Şti. Engelli Alım İlanı 02.02.2021

            Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 04.02.2021

            İzmir İBB Grand Plaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 05.02.2021

            Gaziantep Yavuzeli SYDV 07.02.2021

            Ankara Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. 04.02.2021

            Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 02.02.2021

            Kocaeli BELDE .A.Ş.03.02.2021

            Nevşehir Çalış Belediyesi Personel LTD. ŞTİ.03.02.2021

            Trabzon Düzköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.02.02.2021

            Rize Pazar Bel. Personel Ltd.Şti.02.02.2021

            Aydın AKN Turizm Akaryakıt Gıda Taşımacılık İnş San.Tic.Şti.. 04.02.2021

            Aydın Efebel Personel Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San. Tic. Ltd Şti. 02.02.2021

            Konya Altıngöl Turz. Ulaş. İnş. Gıda Ener.San. Tic. A.Ş. 02.02.2021

            Adana Tufanbeyli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.02.2021

            Bursa Jeotermal Ener. Su İnş. Tur. Maden. San. Tic. A.Ş. 09.02.2021

            Bursa Burulaş A.Ş. 06.02.2021

            Adıyaman Davos Müh. İnş. Tem. Org. Maden Tur. Taş. Tic. Ltd. Şti. 10.02.2021

            Aksaray Azmi Milli T.A.Ş. 02.02.2021

            Sakarya SASAY Sakarya Çevre Ener. İht. Mad. San. Tic. A.Ş. 02.02.2021

            Kırklareli Pınarhisar Beleditesi Per. Ltd. Şti. 04.02.2021

            Şanlıurfa Suruç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.02.2021

            Antalya Konyaaltı Tem. İnş. Org. Tic. San. A.Ş. 04.02.2021

            Kırşehir Gıda Tem. Sos. Tes. Hiz. Elk. San. Tic. Ltd. Şti. 05.02.2021

            Yozgat Çekerek Ajans Tic.San.Ltd. Şti. 03.02.2021

            Kayseri Sarız SYDV Başkanlığı 12.02.2021.

            Kayseri Sarız SYDV Başkanlığı 12.02.2021. (1)

            Antalya Elmalı Belediyesi EBTON A.Ş. 05.02.2021

            Zonguldak Çaybel İmar İnş.Tic.Ltd.ŞTİ. 04.02.2021

            İŞKUR KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI İLANLARI:

            İŞKUR aracılığı Memur alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre binlerce kişilik kadro ile memur kadrolarında alım yapılacak. İşte ilanlar:

            Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021

            Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021

            Fırat Kalkınma Ajansından Personel Alımı 15.02.2021

            Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım İlanı 05.02.2021

            Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.02.2021

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı İlanı 26.02.2021

            Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 26.02.2021

            İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 10.02.2021

            Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 12.02.2021

            Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021

            Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 22.02.2021

                Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 19.02.2021

                Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.02.2021

                Rize Pazar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.02.2021

                Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.02.2021

                Malatya Pütürge Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.03.2021

                Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

                Şırnak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 12.03.2021

                İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

                Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.02.2021

                Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı 10.02.2021

                BAŞVURULAR:

                Kamu Memur Alım İlanları: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

                Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

                41 bin 600 İşçi Perosnel Alımı İlanları: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx
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