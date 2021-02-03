Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen yarıyıllarda çocuk parası ödemesi yapar. Doğum yapan her anneye çalışsın veya çalışmasın çocuk parası veriliyor. Bu destekten faydalanabilmek için anne ve babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Ayrıca anne veya babayı sigortalamaya gerek yoktur. Bu ödenek, işsiz veya sigortalı, fiyatlı veya parasız olması yeterlidir.
15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren bu uygulama başlamıştır. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.
Başvuru nereye?
Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.
Yarım gün iş tam maaş
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor.
İkiz, üçüz doğum
'Çoklu doğum yardımprogramı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruluyor.