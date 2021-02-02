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    • Memurlar
    • 03.02.2021 08:45
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    • 03.02.2021 08:45
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    ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! memur ilanları - İşte

    Şubat ayı 'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları ardı ardına açıklandı. Onlarca kamu kurumu KPSS'li KPSS'siz personel alım yapacak! 1 Şubat'tan itibaren yayımlanan kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. Memur alım ilanı detayları haberimizde...

    takvim.com.tr
    Şubat 2021 memur ilanları - KPSS ile sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar!

    2021 yılı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları yayına verildi. Memur alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi açıklandı. Memur alım ilanı detayları haberimizde... 1 Şubat 2021 memur alım ilanı onlarca kamu kurumu tarafından peş peşe yayımlandı. Kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! İşte başvuru ekranı

    Şubat 2021 memur ilanları - KPSS ile sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar!

    Şubat 2021 memur ilanları - KPSS ile sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar!

        Şubat 2021 memur ilanları - KPSS ile sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar!

        Şubat 2021 memur ilanları - KPSS ile sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar!

        Şubat 2021 memur ilanları - KPSS ile sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar!

            Şubat 2021 memur ilanları - KPSS ile sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar!

            MEMUR ALIM İLANLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

            Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan tüm genel başvuru koşulları ile adaylardan talep edilen özel koşullar genel hatlarıyla şu maddelerden oluşuyor.

            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Kadrolar için belirlenen öğrenim seviyesinden mezun olmak, Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Deneyim ve Yaş şartı gibi şartları sağlamak, 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak. İlgili KPSS puan türünden asgari KPSS puan şartını sağlamak.

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            Haberler Memurlar KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! Şubat 2021 memur ilanları - İşte başvuru ekranı