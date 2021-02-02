Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Kadrolar için belirlenen öğrenim seviyesinden mezun olmak, Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Deneyim ve Yaş şartı gibi şartları sağlamak, 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak. İlgili KPSS puan türünden asgari KPSS puan şartını sağlamak.

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