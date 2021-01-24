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    • 01.02.2021 12:49
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    lere personel alımı: Kabul kayıt, hizmetli, hasta danışmanı ve teknisyeni alımı şartları

    lere başvuru iş ilanlarıyla personel alımı: İŞKUR İş İlanları üzerinden yayımlanan duyurular ile hastanelere çeşitli kadrolarda personel alımları yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Hastanelere personel alımı: Kabul kayıt, hizmetli, hasta danışmanı alınıyor

    İŞKUR tarafından internet üzerinden açıklanan üzerinden açıklanan personel alım ilanlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Çok sayıda şehirde personel ve işçi alımı yapacağını ilan kurumlar, firmalar farklı öğrenim düzeyinden personel alımları gerçekleştiriyorlar.

    İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI

    İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak.

    Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.

        Hasta Refakatçisi kadrosu için İŞKUR İş İlanları sayfasında yer alan açık iş ilanı sayısı: 1

        Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı kadrosu için İŞKUR İş İlanları sayfasında yer alan açık iş ilanı sayısı: 86

        Hastane Hizmetlisi kadrosu için İŞKUR İş İlanları sayfasında yer alan açık iş ilanı sayısı: 1

        Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri kadrosu için İŞKUR İş İlanları sayfasında yer alan açık iş ilanı sayısı: 4

        Hasta Bakımevi Müdürü kadrosu için İŞKUR İş İlanları sayfasında yer alan açık iş ilanı sayısı: 2

        Hasta Bakımı Teknisyeni kadrosu için İŞKUR İş İlanları sayfasında yer alan açık iş ilanı sayısı: 8

        Hasta Danışmanı kadrosu için İŞKUR İş İlanları sayfasında yer alan açık iş ilanı sayısı: 2

        Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi kadrosu için İŞKUR İş İlanları sayfasında yer alan açık iş ilanı sayısı: 2

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