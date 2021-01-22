İŞKUR başvuranlara aylık 3.300 TL ödeme yapacak! Koronavirüs salgını süresince pek çok vatandaş, ekonomik olarak zorlanmaya başlayınca, İŞKUR'dan haberler peş peşe gelmeye başladı. Gelen son bilgiye göre İŞKUR iş edindirme kurslarına katılan bireylere günlük olarak 110 TL ödeme yapılacak. İşbaşı eğitim programlarına katılma koşullarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 şehirde bulunan İŞKUR müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için müracaatta bulunabilmektedirler. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İŞKUR EV HANIMLARINA/ANNELERE KURS DESTEĞİ!
Ev hanımlarına verilen günlük destek parası araştırılmaya başlandı Özellikle koronavirüsten dolayı işsiz kalan ve ekonomik durumu iyi olmayan annelerin faydalanmak istediği İŞKUR mesleki eğitim başvuruları ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR hazırladığı Anne Projesi ile birlikte annelere günlük 108,68 lira ödeme yapacağını açıkladı. İŞKUR'un açıklamasında Anne Projesi'nden yararlanmak için işsiz olmak ve 0 -15 yaş aralığında çocuk sahibi olmak yeterli. İŞKUR'un meslek edinme kurslarından herhangi birine kaydolan anneler, kayıt işleminin ardından verilecek tüm destekleri almaya hak kazanıyorlar. İŞKUR'un annelere verdiği destek parası ne kadar tartışılıyor.
İŞKUR EV HANIMLARINA ANNE PROJESİ İLE NE KADAR PARA VERECEK?
İŞKUR yaptığı açıklamada annelere günlük 108,68 lira vereceğini bu ücretin ise 3 ayda yaklaşık olarak ortalama 9.000 lira olacağını belirtti. İŞKUR ev hanımlarına kurs destek parası ne kadar merak eden vatandaşlara, İŞKUR annelere verdiği destek miktarının aylık 3.000 lirayı geçebileceğini belirtelim. İŞKUR'da mesleki eğitim kurslarına başlayan annelere 3 aylık kursun ardından destek parası verilecek. Fakat İŞKUR mesleki eğitim kurslarının süreleri mesleklere göre değişebiliyor. Bazı meslek kursları 6 ay sürerken bazıları ise 3 ayda tamamlanıyor.