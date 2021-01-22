MESLEK EĞİTİM KURSLARININ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'un düzenlediği kurslara başvuruda bulunmak için birtakım başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. İşte başvuru şartları:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

Emekli olmamak,

Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Yapılan açıklamanın devamında ise, başvuruların 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine direkt olarak yapılabileceği ifade edildi.