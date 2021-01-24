Vasıflı, vasıfsız işçi, memur kadroları 40 bin personel alımı İŞKUR iş ilanları başvuru şartları nedir?

İŞKUR üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak zorunda kalan ve iş arayanlar için 40 bin personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. En fazla alım yapılacak kadro işçi pozisyonları. Türkiye geneli çok sayıda kurum ve firma yayımladıkları duyurular ile onlarca meslek grubundan işçi alımı yapacaklarını duyurdular. Ocak 2021 sonu itibariyle yayımda olan 40 bin 102 duyurudan başvuru yapılabilecek olanları ve en fazla ilana sahip meslekleri belirttik.
Kadro - Kontenjan Detaylarına Göre İŞKUR'da En Fazla İlana Sahip Meslekler
Beden İşçisi (Genel) meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 6163
Dokuma Konfeksiyon Makineci meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 127
Makineci (Dikiş) meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 1225
Satış Danışmanı / Uzmanı meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 797
Ön Muhasebeci meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 772
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 771
Bisküvi İmalat İşçisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 600