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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 10:34
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    • 24.01.2021 10:34
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    Vasıflı, vasıfsız işçi, memur kadroları 40 bin personel alımı İŞKUR iş ilanları başvuru şartları nedir?

    40 bin vasıflı vasıfsız personel alımı için İŞKUR'a başvurular devam ediyor. Bu anlamda iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR online internet sitesinden başvurular devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Söz konusu alımlarda en az okur yazar düzeyinden olmak üzere çeşitli iş ve işçi alımı ilanları yer alıyor. Bunların dışında kurumsal firmalar ise memur personel kadrolarında lise, önlisans ve lisans düzeyinden personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Vasıflı, vasıfsız işçi, memur kadroları 40 bin personel alımı İŞKUR iş ilanları

    İŞKUR üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak zorunda kalan ve iş arayanlar için 40 bin personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. En fazla alım yapılacak kadro işçi pozisyonları. Türkiye geneli çok sayıda kurum ve firma yayımladıkları duyurular ile onlarca meslek grubundan işçi alımı yapacaklarını duyurdular. Ocak 2021 sonu itibariyle yayımda olan 40 bin 102 duyurudan başvuru yapılabilecek olanları ve en fazla ilana sahip meslekleri belirttik.


    Kadro - Kontenjan Detaylarına Göre İŞKUR'da En Fazla İlana Sahip Meslekler

    Beden İşçisi (Genel) meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 6163

    Dokuma Konfeksiyon Makineci meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 127

    Makineci (Dikiş) meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 1225

    Satış Danışmanı / Uzmanı meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 797

    Ön Muhasebeci meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 772

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 771

    Bisküvi İmalat İşçisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 600

        Temizlik Görevlisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 588

        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 562

        CNC Torna Tezgahı Operatörü meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 526

        Konfeksiyon İşçisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 513

        Şoför-Yük Taşıma meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 429

        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

        İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

        • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

        • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

        • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

        • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

        • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

        • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

            İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

            • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.

            • Şirket unvanını girmelisiniz.

            • Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.

            • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

            • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

            • "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.

            • Kuruluş Tarihini girin.

            • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

            • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

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            Haberler Ekonomi Vasıflı, vasıfsız işçi, memur kadroları 40 bin personel alımı İŞKUR iş ilanları başvuru şartları nedir?