İŞKUR'da hali hazırda özel sektör ve kamuda binlerce personel aranıyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor. 2020 yılı Ocak ayından bu yana 827 bin 472 ferdi işe yerleştiren İŞKUR'da hali hazırda 46 bin 410 açık iş bulunuyor. İŞKUR'da özel sektörün en fazla personel aradığı alanların başında ise 9 bin 844 fertle beden işçiliği geliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.