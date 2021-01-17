3.000-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı belli oldu

3000-4000 lira ücretle, onlarca kadroya suratlarca kamu personeli alımı yapılıyor. Onlarca müesseseye, istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında müracaat genel koşulları sayfamızda yer alıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Kamu Memur Alım İlanları
Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 26.02.2021
İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 10.02.2021
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 12.02.2021
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.02.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021