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    • Memurlar
    • 18.01.2021 08:36
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    • 30.03.2021 13:34
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    3.000-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı belli oldu

    3000-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor.

    takvim.com.tr
    3.000-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı

    3000-4000 lira ücretle, onlarca kadroya suratlarca kamu personeli alımı yapılıyor. Onlarca müesseseye, istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında müracaat genel koşulları sayfamızda yer alıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Kamu Memur Alım İlanları

    Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 26.02.2021

    İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 10.02.2021

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 12.02.2021

    Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.02.2021

    Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021

    Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021

        Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021

        Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alım İlanın 28.01.2021

        Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 29.01.2021

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 12.02.2021

        Fırat Kalkınma Ajansından Personel Alımı 15.02.2021

        Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 29.01.2021

        Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Personel Alım 29.01.2021

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım İlanı 05.02.2021

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Öğretmen Alımı 29.01.2021

        Adalet Bakanlığından Avukat Alım İlanı 25.01.2021

            Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.02.2021

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı İlanı 26.02.2021

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Mühendis Alımı 20.01.2021

            TÜM İLANLAR İÇİN: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

            ALIM YAPILAN KADROLAR

            Personel alımlarına baktığımızda toplamda 43 kadroya alım yapıldığına yer verildi. İşte alım yapılan kadrolar:

            Elektrikçi (Genel)
            Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
            Kamyon Şoförü
            Kimya Laboratuvarı Görevlisi
            İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
            İş Makineleri Operatörü
            Laborant (Gıda)
            İş Makineleri Operatörü
            Aşçı


            Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
            Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
            Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
            Gemici
            Marangoz
            Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
            Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
            Laboratuvar Temizlik İşçisi
            Temizlik Görevlisi
            Sıhhi Tesisatçı
            Sıhhi Tesisatçı
            Otomotiv Elektrikçisi
            Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
            Tarım İşçisi-Kırma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
            Tesviyeci

                Makine Montaj İşçisi
                Büro Memuru (Genel)
                İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
                Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
                İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
                Vinç Operatörü
                İnşaat Mühendisi
                Bilgisayar Mühendisi
                Avukat
                Metal İşleri Teknisyeni
                Ambar/Depo Görevlisi
                Marangoz
                Büro İşçisi
                Beden İşçisi (Temizlik)
                Güvenlik Görevlisi
                Çöp Kamyonu Sürücüsü
                Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
                Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
                Hasta Bakımı Teknisyeni

                BAŞVURU ADIMLARI

                İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

                esube.iskur.gov.tr

                Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu ekranda İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

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                Haberler Memurlar 3.000-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı belli oldu