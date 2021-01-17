3.000-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı belli oldu

Makine Montaj İşçisi

Büro Memuru (Genel)

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı

Vinç Operatörü

İnşaat Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Avukat

Metal İşleri Teknisyeni

Ambar/Depo Görevlisi

Marangoz

Büro İşçisi

Beden İşçisi (Temizlik)

Güvenlik Görevlisi

Çöp Kamyonu Sürücüsü

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

Hasta Bakımı Teknisyeni