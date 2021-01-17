2020 Ocak ayından bu yana 827 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, özel sektör işyerleri için acilen 46 bin 410 işçi arıyor. Kamuda da halen 10 bin 860 boş kadro için başvurular alınıyor. İşte kamu ve özel sektöre alınacak pozisyonlar ve İŞKUR iş ilanları.. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
10 BİN 860 KAMU PERSONELİ ALINACAK
İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.
İLK SIRADA POLİS AKADEMİSİ GELİYOR!
İşe alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular yapılıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel için ilana çıkmış durumda.