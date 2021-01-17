4.000-6.000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce memur alımı başvuru şartları nedir? İşte 18 Ocak kadrolar ve ilanlar

Sözleşmeli Personel

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.