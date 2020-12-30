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    • Memurlar
    • 31.12.2020 08:53
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    • 11.03.2021 14:50
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    4.500 TL maaşla şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı büyük ilgi görüyor

    aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde edileceğine yer verildi. ilanları, İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    takvim.com.tr
    4.500 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı başvuru şartları!

    4.500 TL ücretle KPSS koşulsuz imtihansız onlarca kente personel alımı yapılıyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR müessese dışı işçi alımı, bu günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    4.500 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alım İlanın 28.01.2021

        İSKİ Müfettiş Yardımcısı Sınav İlanı 10.01.2021

        Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alım İlanı 05.01.2021

        Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 29.01.2021

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 12.02.2021

        Fırat Kalkınma Ajansından Personel Alımı 15.02.2021

        Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 29.01.2021

        Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021

        Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020

            İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021

            Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021

            Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021

            Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021

            Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021

            Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021

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            Haberler Memurlar 4.500 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı büyük ilgi görüyor