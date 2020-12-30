4.500 TL ücretle KPSS koşulsuz imtihansız onlarca kente personel alımı yapılıyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR müessese dışı işçi alımı, bu günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...