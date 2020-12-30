4.500 TL ücretle KPSS koşulsuz imtihansız onlarca kente personel alımı yapılıyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR müessese dışı işçi alımı, bu günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
4.500 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020
Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alım İlanın 28.01.2021