Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son dakika haber açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, değişik kadrolarda istihdam etmek üzere işçi alımı yapılacağına yer verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS şartsız işçi alımı İŞKUR başvuru şartları ve detayları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İŞKUR üzerinden yapılan işçi alımında kadrolar şu şekilde:
Elektrikçi (Genel)
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
Kamyon Şoförü
Kimya Laboratuvarı Görevlisi
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Laborant (Gıda)
İş Makineleri Operatörü
Aşçı
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Gemici
Marangoz
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Laboratuvar Temizlik İşçisi
Temizlik Görevlisi
Sıhhi Tesisatçı
Sıhhi Tesisatçı
Otomotiv Elektrikçisi
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Kadrolu kamu işçisi alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarına sahip olması gerekmektedir:
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
- Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
- Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,
- Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.
- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
- Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
- Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
BAŞVURU ADIMLARI
Tarım Bakanlığı kadrolu işçi alımı başvurusu aşağıdaki adımları izleyerek yapılacaktır.
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın. Daha sonra iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada İŞYERİ UNVANI yazan kısmı göreceksiniz. Bu kısma TARIM VE ORMAN yazıp ARA butonuna tıklayın. Tarım Bakanlığı ilanları aşağıda sıralanacaktır.
BAŞVURU SONRASI
Tarım Bakanlığı tarafından başvuru sonrası işlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
Noter kura çekimi 16/01/ 2021 günü saat 10:00'da Bakanlığımız merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. 6) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır"