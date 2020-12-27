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    • Memurlar
    • 28.12.2020 00:27
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    • Son Güncelleme:
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    • 03.01.2021 12:53
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    (düz memur, zabıta, ) alımı yapılıyor

    yayımlandı: Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine ikamet şartı olmadan memur alımı yapılacağı açıklandı. Zabıta memuru, , düz memur, muhasebeci, VHKİ ve mühendis kadrolarına alımlar yapılacak. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan puanı istenmektedir.

    takvim.com.tr
    4.500 TL maaş en az lise mezunu düz memur, zabıta alımı başvuru şartları!

    Kadrolu belediye memuru alımı duyuruyu yayımlandı: Resmi Gazete, AÇSHB kamu ilan sayfası ve İŞKUR kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda farklı kent ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından...

    4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta) alımı başvuru şartları!

    Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
    Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020
    İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.12.2020
    İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021


    Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 28.12.2020
    Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
    Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
    Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021


    Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
    Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021
    KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alım İlanı 29.12.2020
    Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021


    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020
    Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alım İlanın 28.01.2021

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Avukatlık Giriş Sınavı 30.12.2020
    İSKİ Müfettiş Yardımcısı Sınav İlanı 10.01.2021
    Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alım İlanı 05.01.2021
    Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 29.01.2021

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    Haberler Memurlar 4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı yapılıyor