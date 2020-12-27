Kadrolu belediye memuru alımı duyuruyu yayımlandı: Resmi Gazete, AÇSHB kamu ilan sayfası ve İŞKUR kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda farklı kent ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından...