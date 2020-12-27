Şehir hastaneleri için KPSS'siz en az lise mezunu güvenlik görevlisi, laboratuvar teknikeri, güvenlik sorumlusu, laboratuvar hizmetleri supervisor, bütçe mühendisi, biyomedikal teknikeri, güvenlik vardiya amiri alımı yakından takip ediliyor. Şehir hastanelerinde KPSS'siz sağlık personeli alımı yapılacağı duyurusu ilgili vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
Şehir hastanelerine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri şu şekilde:
Güvenlik Sorumlusu
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Tercihen 5188 kimlik kartına sahip,
Güvenlik sektöründe en az 5 yıl tecrübeli,
Tercihen hastane deneyimi olan,
Yangın Sistemleri ve Elektronik kamera sistemlerinde bilgi sahibi ,
Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen,
İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek,
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/iss-turkiye-guvenlik-sorumlusu-2544487
Laboratuvar Teknikeri
Başakşehir Şehir Hastanesi'nde görev yapmak üzere ;
Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar bölümlerinden mezun,
Laboratuvar alanında en az 1 yıl tecrübeli,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, vardiya ile çalışabilecek,
Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
İstanbul ilinde ikamet eden adaylar.
Başvuru sayfası
https://www.kariyer.net/is-ilani/roche-diagnostics-turkey-a-s-laboratuvar-teknikeri-2606104
Laboratuvar Teknikeri
Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapmak üzere ;
Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar bölümlerinden mezun,
Laboratuvar alanında en az 1 yıl tecrübeli,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, vardiya ile çalışabilecek,
Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
Bursa ilinde ikamet eden adaylar.
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/roche-diagnostics-turkey-a-s-laboratuvar-teknikeri-bursa-2606108
Laboratuvar Hizmetleri Supervisor
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde görevlendirilmek üzere;
· Üniversitelerin laboratuvar teknolojileri veya sağlık işletmeciliği ile ilgili en az 2 yıllık bölümlerinden veya 4 yıllık biyoloji, kimya, biyomedikal gibi laboratuvar işletmeciliğine uygun bölümlerden mezun olmak
· Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patolojive Genetiklaboratuvarları alanlarındaen az 3 yıl hastanelaboratuvarı tecrübesi ile operasyonel ve idari yetkinliğe sahip olmak
· Tercihen Kamu Özel İşortaklığı modeli ile çalışan Şehir Hastanelerinde görev yapmış ve bu çalışma modeli hakkında bilgi sahibi olmak
· Laboratuvar Proje Yöneticisine bağlı olarak,operasyonel hizmet devamlılığı içinde esnek çalışma saatleriyleçalışacaktır.
· Hizmet verilen tüm laboratuvar alanlarındaki operasyonel ve idari işleyişlerde sorumlu laboratuvar teknisyenlerine supervizörlük yaparak süreçler ile ilgili durumu Laboratuvar Proje Yöneticisine raporlayacaktır
· Tüm laboratuvar alanlarında sorumlu teknisyeler tarafından oluşturulmakta olan laboratuvar personel organizasyonu, görev ve sorumluluk takibini, rutin iş süreçlerindeki sorun veya alınacak aksiyonlarını, oluşan eğitim ihtiyacı takiplerini yapmak, değerlendirmeleri Proje Yöneticisine raporlamak
· İdare tarafından gelen talepler ve resmi yazışmalara konu olan durumlar ile ilgili olarak; laboratuvar içi süreçlerin analizini yaparak ve ilgili cevapların hazırlanmasında Proje Yöneticisine süreçler hakkında geri bildirim sağlamak
· Hastane içerisinde görevli ISG ve kalite uzmanlarının laboratuvar hizmetleri ile ilgili tüm denetimlerine katılmak,denetim sonrası aksiyonların takibini Proje Yöneticisine raporlamak
· Hastane içinde laboratuvar hizmetleriyle etkileşim halinde olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Hastane İçi Numune Taşıma Hizmeti, Atık Yönetimi Hizmeti, Kalite Yönetim Hizmeti gibi diğer işletme hizmetleri ile ilgili konularda süreç takiplerinin aksamadan yapılması için Proje Yöneticisi ile koordineli olarak çalışmak
· Proje Yöneticisinin görevlendirmesine bağlı olarak; İşletmeci firma, Hastane İdaresi, Sorumlu Laboratuvar Uzmanları ile yapılan değerlendirme toplantılarına katılım sağlamak
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/roche-diagnostics-turkey-a-s-laboratuvar-hizmetleri-supervisor-2624730
Bütçe Mühendisi
Kocaeli Şehir Hastanesi Şantiyesinde görevlendirilmek üzere,
Lisans – Mühendislik Fakültesi / İşletme
Alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak,
Benzer iş bitirme, yönetme deneyimine sahip olmak,
Gizlilik, iletişim, analitik düşünme, ikna yeteneği, takım çalışması, takipçilik, maksimum düzeyde dikkat, çok yönlü değerlendirme becerileri,
MS Office uygulamalarına hâkim olmak,
3 ayda bir Proje için Tahakkuk bazlı bütçe planlaması yapılması. Proje tahakkuk bütçesinin takibi, gerçekleşmelerin kontrolü, iş programına uygunluğu, planlama ve gerçekleşmelerin karşılaştırılarak değerlendirilmesi,
Proje Nakit Akışı ile ödemelerinin uyumunun sağlanması amacıyla gelen ödeme bilgilerinin periyodik kontrolü, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması,
Aylık finansman ihtiyacının belirlenmesi için, aylık/3 aylık yakın dönem Nakit Akış planlarının hazırlanması ve onaya sunulması,
Proje'nin Nakit Akış takibinin yapılması, Proje giderlerinin Tahakkuk ve Nakit bazında tutulmasının takibi, gerçekleşmelerin kontrolü ve değerlendirilmesi,
Bütçe süreci ile ilgili kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırma ve iyileştirme için belirlenen fırsatların raporlanması,
Bütçe süreci ile ilgili çevresel konular da dahil olmak üzere, risk ve fırsatların takip edilmesi, risklerin minimize edilmesi ve fırsatların gerçekleştirilmesi için aksiyonların belirlenerek yerine getirilmesi ve sonuçlarının gözden geçirilmesi,
Başvuru Sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/gama-turkerler-kocaeli-adi-ortakligi-butce-muhendisi-2597879