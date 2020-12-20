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    • 27.12.2020 11:12
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    şartsız en az ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları: 3.500-4.500 TL maaşla...

    şartsız en az ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları: Belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanların başvuru bilgileri ve başvuru detayları ile alım yapan belediyeler haberimizde.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız belediye işçi ilanları: 3.500-4.500 TL maaşla...

    KPSS koşulsuz en az ilköğretim mezunu belediye işçisi ilanları: Farklı kent ve ilçelerde belediye başkanlıkları tarafından duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımları yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarında başvurular alınmaya devam ediliyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    İŞKUR üzerindeki ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi:

    Sanat tarihçisi,
    arkeolog
    taş ustası
    mimar
    beden işçisi
    usta gemici
    yardımcı hizmetler görevlisi
    yazılım geliştirme uzmanı
    proje yöneticisi
    teknik servis elemanı
    araştırmacı
    hizmetli
    elektrikçi
    tamirci,
    park bahçe görevlisi


    temizlik görevlisi
    büro görevlisi
    laboratuvar teknikeri
    erbap işçi
    büro memuru
    büro işçisi
    inşaat ustası
    iş makinesi operatörü
    inşaat mühendisi
    mimar
    hizmet ve destek alma personeli
    üretim planlama ve kontrol şefi
    kalite ekspertör personeli
    yağcı
    işyeri hekimi
    çöp personeli
    destek personeli
    fitness personeli
    iş makinesi operatörü
    grafik tasarımcı
    endüstriyel otomasyon teknikeri
    şoför
    temizlik işçisi
    gassal
    peyzaj mimarı
    idari büro görevlisi

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    - Türk vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    ALIM YAPAN BELEDİYELER-BELEDİYE ŞİRKETLERİ

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020

    Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020

    Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021

    Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021

    İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021

    Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2020

    Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021

    Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021

    Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021

    İlanların metinleri

    https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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    Haberler Memurlar KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları: 3.500-4.500 TL maaşla...