Kamu ve özel sektöre 60 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ilanlar kadrolar

İŞKUR iş ilanları: Beden işçisi, Gazaltı kaynakçısı, Makineci ve Temizlik görevlisi alımları oldukça popüler. Çalışmak isteyenlere hem kamuda hem özel sektörde iş olanakları var. İŞKUR'da hali hazırda özel sektör ve kamuda 58 bin personel aranıyor. 2020 seneyi Ocak ayından bu yana 827 bin 472 bireyi işe yerleştiren İŞKUR'da hali hazırda 46 bin 410 açık iş bulunuyor.
10 BİN 860 KAMU PERSONELİ ALINACAK
İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.
İLK SIRADA POLİS AKADEMİSİ GELİYOR!
İşe alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular yapılıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel için ilana çıkmış durumda.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.
ÖZEL SEKTÖR İLK 10
Beden işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci
Temizlik görevlisi
Ön muhasebeci
Paketleme işçisi
Satış danışmanı
Ambar/depo görevlisi
Forklift operatörü
Lojistik elemanı
KAMUDA İLK 10
Emniyet: 8.000 polis adayı
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel
Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yard.
Elektrik Üretim AŞ: 150 işçi
Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel
Harran Üniversitesi: 81 işçi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 65 sözleşmeli personel
Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel
Siirt Üniversitesi: 50 öğretim üyesi