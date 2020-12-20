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    • 27.12.2020 10:46
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    Kamu ve e 60 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ilanlar kadrolar

    iş ilanları! 2020 Ocak ayından bu yana 827 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, işyerleri için acilen 46 bin 410 işçi arıyor. Kamuda da halen 10 bin 860 boş kadro için başvurular alınıyor. İşte kamu ve özel sektöre alınacak pozisyonlar ve İŞKUR iş ilanları.. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un sitesinden görülebiliyor.

    takvim.com.tr
    Kamu ve özel sektöre 60 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ilanlar kadrolar

    İŞKUR iş ilanları: Beden işçisi, Gazaltı kaynakçısı, Makineci ve Temizlik görevlisi alımları oldukça popüler. Çalışmak isteyenlere hem kamuda hem özel sektörde iş olanakları var. İŞKUR'da hali hazırda özel sektör ve kamuda 58 bin personel aranıyor. 2020 seneyi Ocak ayından bu yana 827 bin 472 bireyi işe yerleştiren İŞKUR'da hali hazırda 46 bin 410 açık iş bulunuyor.

    10 BİN 860 KAMU PERSONELİ ALINACAK

    İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.



    İLK SIRADA POLİS AKADEMİSİ GELİYOR!

    İşe alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular yapılıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel için ilana çıkmış durumda.


    İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.



    ÖZEL SEKTÖR İLK 10

    Beden işçisi
    Gazaltı kaynakçısı
    Makineci
    Temizlik görevlisi
    Ön muhasebeci
    Paketleme işçisi
    Satış danışmanı
    Ambar/depo görevlisi
    Forklift operatörü
    Lojistik elemanı



    KAMUDA İLK 10

    Emniyet: 8.000 polis adayı
    Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel
    Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel
    Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yard.
    Elektrik Üretim AŞ: 150 işçi
    Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel
    Harran Üniversitesi: 81 işçi
    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 65 sözleşmeli personel
    Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel
    Siirt Üniversitesi: 50 öğretim üyesi
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    Haberler Memurlar Kamu ve özel sektöre 60 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ilanlar kadrolar