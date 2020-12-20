Kamu ve özel sektöre 60 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ilanlar kadrolar

İŞKUR iş ilanları: Beden işçisi, Gazaltı kaynakçısı, Makineci ve Temizlik görevlisi alımları oldukça popüler. Çalışmak isteyenlere hem kamuda hem özel sektörde iş olanakları var. İŞKUR'da hali hazırda özel sektör ve kamuda 58 bin personel aranıyor. 2020 seneyi Ocak ayından bu yana 827 bin 472 bireyi işe yerleştiren İŞKUR'da hali hazırda 46 bin 410 açık iş bulunuyor.