Elektrik Teknisyeni

Ön Lisans Programlarının İlgili Bölümlerinden Mezun

Konusunda deneyimli, tercihen İşletme teknisyenliği yapmış

EKAT Belgesi sahibi

Vardiyalı çalışabilecek

İnsiyatif alabilen, sonuç odaklı ve proaktif

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

Elektrik Mühendisi

Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun

Tercihen İşletme Mühendisliği yapmış, ofislerin; elektrik tesisat, iklimlendirme, yangın, asansör sistemlerinin işletme, bakım, onarım ve arıza müdahalesi konularında tecrübeli

Enerji yönetimi, yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve data center işletme konularında deneyimli

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Belgesi, Bina Enerji Yöneticisi Belgesi ve İSG Uzmanlığı olan

MS-Office programlarına ve Autocad' a hakim

Tercihen İngilizce bilgisine sahip

Proaktif, stratejik düşünebilen, farklı iş yapış modellerini deneyimlemiş, inisiyatif alabilen, sonuç odaklı

Esnek çalışma saatlerine uyabilecek

Kredi Riski Bütçeleme ve Analitik Uzmanı

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İngilizce İşletme, İktisat, Mühendislik bölümlerinden mezun,

Yeni mezun veya kredi riski ve/veya banka bütçesi konusunda en fazla 1 yıl deneyimi olan,

MS Office programlarına hakim,

İyi derecede İngilizce bilen,

Analitik düşünme yeteneğine sahip,

Sorun çözme yeteneği olan ve inisiyatif kullanabilen,

İnsan odaklı, yeniliklere açık, gelişime açık,

Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi.